Site do governo federal trata impeachment de Dilma como golpe

O site oficial da Presidência da República se referiu ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) como golpe. A menção ocorreu em um texto que anuncia a nova diretoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que tomou posse na segunda-feira (16).

A publicação destaca o retorno do conselho curador da empresa pública — um colegiado para tomar decisões editoriais dos veículos de comunicação geridos pela EBC. O grupo foi extinto durante a gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB).

“O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, indicou também para processo de transição na EBC outras quatro mulheres, que assumirão cargos de assessoria ou gerências: Rita Freire, presidente do Conselho Curador da EBC cassado após o golpe de 2016; Juliana Cézar Nunes, empregada concursada da empresa; e as jornalistas Nicole Briones e Flávia Filipini”, diz o texto.

A presidência da EBC ficou a cargo da jornalista Kariane Costa. Na prática, o texto no site da Presidência institucionaliza o discurso de que o impeachment foi golpe.

Dilma foi acusada de crime de responsabilidade e foi removida do cargo pelo Congresso em 2016. A última sessão de votação no Senado, que decidiu pelo afastamento definitivo, foi conduzida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ocasião, os senadores decidiram por retirar Dilma do cargo, mas os direitos políticos, ou seja, de votar e ser votada, foram mantidos.

Pelo Twitter, o PSDB afirmou que chamar o procedimento de impeachment é “atacar a democracia”. “Quem chama o impeachment de Dilma de Golpe ataca a democracia no Brasil, o Congresso e o STF. É um discurso extremista”, destaca o texto.

Em nota, MDB informou que chamar o impeachment de golpe é um erro. “Governos acertam e erram. Quem deseja o melhor tem de pontuar críticas quando for importante. É este o caso. O novo governo erra ao chamar de golpe uma decisão constitucional tomada pelo Congresso e STF, dois poderes da República”, diz o texto.