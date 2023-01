Sobe para quatro número de mortos em acidente entre ônibus e carreta na BR-163

Neiva Triches de Almeida, de 58 anos, foi confirmada como a quarta vítima fatal do acidente ocorrido na última sexta-feira (6) na BR-163, altura do município de Diamantino. Ela era passageira no ônibus que se chocou contra uma carreta.

A morte foi confirmada pelo Hospital Regional de Nova Mutum. Além dela, outra passageira e os motoristas dos dois veículos envolvidos vieram a óbito.

As vítimas foram identificadas como Matilde Colaco Tavalera, 64 anos, Rodrigo Medeiros da Silva, de 44 anos, e Reiter Gonçalves da Silva, de 54 anos.

Por volta das 3h13, a concessionária Rota do Oeste foi acionada para atender a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros também foram chamados para ajudar no resgate das vítimas e desobstrução da via, que ficou totalmente bloqueada.

As circunstâncias da batida são investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).