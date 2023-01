Sommelier de Cervejas: você conhece essa profissão?

Este ano, a sommelieria para cervejas passou a integrar o Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 7490-1/99). Em 2022 a profissão de Sommelier de Cervejas foi incluída no Código Brasileiro de Ocupações (CBO), passando a ser reconhecida formalmente pelo Ministério do Trabalho em 2022.

Mais que simples burocracia, essas conquistas representam reconhecimento da profissão como atividade econômica. Segundo estimativas, o Brasil tem mais de 12 mil pessoas formadas na área.

Mas, você sabe o que faz um Sommelier de Cervejas e sua importância para o mercado?

A palavra Sommelier, no imaginário popular, muitas vezes remete aos trejeitos na degustação do vinho e maneirismos dos serviços de mesa. No mundo da cerveja, existem também os copos adequados para servir cada estilo, além de técnicas de servir e a condução de harmonização.

Mais do que isso, o Sommelier é uma ligação importante entre as cervejarias e o consumidor e têm um papel educacional importante no mercado de cervejas artesanais, com pouco mais de 20 anos no Brasil.

Existem no País atualmente 1.549 cervejarias e nada menos que 35 mil rótulos registrados no Ministério da Agricultura, com mais de 130 estilos classificados no guia do Beer Judge Certification Program, organização internacional que forma juízes para concursos. Conhecer e traduzir este universo é apenas uma das atribuições do sommelier de cervejas.

Entre as atividades deste profissional qualificado estão a elaboração e atualização da carta de cervejas de um estabelecimento, com sugestões de harmonização e gestão de estoque, treinamentos de equipes de serviço. Na indústria, auxiliam na elaboração de rótulos e fichas técnicas, estratégias de marketing e comunicação e até no desenvolvimento de produtos.

“A cultura cervejeira da atualidade já divide, junto com o vinho, as taças e ambientes de diferentes paladares. E não é apenas sobre a bebida em si, mas sobre a experiência, de usar nossos sentidos de forma plural, multissensorial. O ofício demanda um profissional que saiba ser versátil e atuar em diferentes ramos dentro do setor. Servir, compartilhar, ensinar, degustar, refletir, opinar. O sommelier de cervejas é um elo fundamental entre a indústria e o consumidor”, afirma Bia Amorim, uma das primeiras profissionais formadas na área e organizadora do Guia da Sommelieria de Cervejas.

Profissão reconhecida. E agora?

As ações pelo reconhecimento da profissão têm sido conduzidas pela Abracerva, a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal. “Nosso projeto para a profissão de Sommelier de cervejas sempre foi direcionado com base nos pilares ‘regulamentar, reconhecer e valorizar’”, explica Priscilla Colares, coordenadora do núcleo de Sommeliers e responsável pelo projeto dentro da associação.

A Associação já solicitou também a alteração da Lei nº 12.467, que regulamenta o exercício da profissão para a inclusão do Sommelier que atua com cervejas. Até agora, só os profissionais do vinho são relacionados. Dois projetos de lei aguardam votação, o (PL1104/2021 e PL2229/2022).

“Acredito que o melhor regime tributário para os profissionais Sommeliers autônomos seja o MEI – Microempreendedor Individual mas, o CNAE acima ainda não está entre as atividades permitidas dentro do quadro do MEI. A solicitação de ingresso da atividade, juntamente com fundamentação legal e setorial, já foi enviada ao Secretário-Executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, órgão ligado à Receita Federal, e estamos aguardando a apreciação do responsável”, explica Priscilla Colares.