STTRR prepara sistema de vagas de emprego para trabalhadores e empresas

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres de Rondonópolis e Região (STTRR) vai inaugurar em breve o seu próprio sistema de alocação de vagas para atender a demanda de empresas e trabalhadores. Na prática, será uma espécie de balcão de empregos, aos moldes do que fazem as grandes entidades de classe do estado e país.

O presidente da entidade, Afonso Aragão, explicou que o projeto está pronto e falta apenas a conclusão das obras no espaço, dentro da sede do Sindicato onde vai funcionar o sistema, que tem como foco atender tanto empregado como empregador.

“Será uma espécie de central de vagas onde a empresa se cadastra e o trabalhador também e desta forma vamos fazer a intermediação”, destacou Aragão.

A ideia é apresentar à empresa, o currículo do trabalhador que tenha o perfil necessário para uma eventual contratação.

O atual presidente da entidade assumiu o comando do STTRR no ano passado, e está há nove meses no cargo.

Afonso tem investido em projetos inovadores e que na pratica tragam resultados efetivos para os associados.

Entre as ações desenvolvidas nos últimos meses estão : Investimentos na iluminação do clube recreativo, contratação de salva vidas; atividades físicas para os associados e familiares; implantação do corujão da saúde (atendimento médico); contratação de novos barbeiros e melhoria no horário de atendimento da barbearia, alteração dos filhos até 25 anos como dependentes, inclusão dos pais como dependentes, implantação do aplicativo do trabalhador, criação do prazo de carência, confraternização do dia dos motoristas, investimento na qualificação profissional de motoristas e líderes do transporte, investimento na estrutura administrativa da entidade e do clube recreativo.

Fora isso estão sendo desenvolvidas parcerias com entidades como CET, SEST SENAT, SETCARR, ATC dentre outras.