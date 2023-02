Tenente Coronel Candido assume 4º BPM em Várzea Grande a partir de amanhã

A partir de amanhã (1º), o Tenente Coronel Candido deixa o comando do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Rondonópolis e assume um novo batalhão em Várzea Grande, o 4ºBPM.

O Tenente Coronel afirmou que esse será um novo desafio e que sai com sensação de dever cumprido, nestes últimos dez anos na cidade e com força total para a próxima missão.

“Minhas palavras neste derradeiro momento do meu comando a frente do 5° BPM, são de agradecimentos àqueles com quem convivi ao longo dos últimos 10 anos e também, de incentivo aos que sonham com uma Policia Militar compatível com as responsabilidades que temos com esta imensa extensão territorial e com esse povo maravilho que vive em Mato Grosso.

Agradeço, acima de tudo a Deus, que me deu saúde e vontade de viver.”

O Tenente Coronel Osório assumirá o comando do 5º BPM.