TJMT inocenta ex-prefeito de processo por improbidade

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) inocentou o ex-prefeito de Rondonópolis, Ananias Filho, de um processo por improbidade administrativa. Ele respondeu ao processo após dar reinício à construção de um miniestádio na cidade, em 2021, sendo que não havia verbas para finalização da obra. Por isso, ele foi sentenciado a devolver mais de R$ 36 mil e teve seus direitos políticos suspensos por cinco anos.

Ananias recorreu ao TJ, argumentando que não houve dolo na sua conduta, visto que a obra não havia sido licitada por ele, tampouco foi ele o ordenador de despesas que determinou inicialmente a construção do miniestádio. A tese defensiva foi acolhida pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, nos termos do voto do relator, juiz convocado Antônio Peleja Júnior.

O relator explicou que a nova Lei de Improbidade Administrativa exige a comprovação do dolo específico, ou seja, de que o acusado teve a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito – o que não houve no caso. O magistrado afastou a hipótese de má-fé por parte de Ananias.

Os demais componentes da câmara julgadora acompanharam o relator para julgar o recurso procedente, anulando a condenação.