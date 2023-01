Trio armado invade empresa, amarra e agride vítimas e foge com materiais

Uma empresa foi invadida e roubada na madrugada desta quarta-feira (11), em Rondonópolis (MT).

As vítimas relataram para a Polícia Militar (PM) que três suspeitos invadiram o local, onde um dos indivíduos estava em posse de uma arma de fogo e anunciaram o roubo.

Conforme informações, o trio chegou pelos fundos do estabelecimento, rendeu e amarrou as vítimas agindo com violência.

Um dos funcionários chegou a ser agredido com uma coronhada na cabeça. O suspeito também agrediu a vítima com uma pedra.

Os suspeitos permaneceram no local por cerca de 3 horas.

O trio fugiu levando celular e o módulo de um veículo.

Os indivíduos ainda tentaram danificar o monitoramento interno de segurança, mas não conseguiram.

A PM fez rondas na tentativa de localizar os suspeitos, porém sem êxito.