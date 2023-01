Trio é preso suspeito por furtos de módulos de caminhões em MT

Policiais militares do 12º Batalhão e da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam três homens em Sorriso, de 21, 22 e 27 anos, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em furtos de módulos de caminhões. Na ação, uma peça foi recuperada e diversos objetos utilizados para o crime foram apreendidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes da PM em Sorriso monitoravam uma quadrilha que estaria efetuando diversos furtos de módulos de caminhões na Região Norte do Mato Grosso. Segundo as informações, os criminosos estariam abrigados em uma quitinete, no bairro Jardim das Acácias.

A PM recebeu informações na manhã desta sexta-feira, via setor de inteligência, que os suspeitos praticariam novos furtos na cidade de Ipiranga do Norte. De imediato, foi realizado cerco à residência onde a quadrilha se escondia, e abordagem quando os criminosos foram vistos saindo da casa, em um veículo Vectra.

Ao serem questionados sobre os delitos, os suspeitos confessaram a autoria dos crimes e informaram que as peças furtadas eram enviadas, por meio de transportadoras, para serem vendidas em Cuiabá e Rondonópolis.

Os policiais militares adentraram a residência dos criminosos e localizaram um módulo de caminhão furtado pela quadrilha. Ainda em trabalho de buscas, foram encontrados uma caixa de ferramentas, cinco rádios comunicadores e seus carregadores, pares de luvas e celulares.

Os três suspeitos receberam voz de prisão pelos crimes de formação de quadrilha, furto e receptação, sendo encaminhados para a Delegacia de Sorriso para registro do boletim de ocorrência e demais providências.

Os homens foram entregues à Polícia Judiciária Civil e as investigações continuam para a busca de novos suspeitos envolvidos no crime.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939