Tropical Supermercados encerra a campanha ‘Clube Premiado’ com sorteio de pix R$ 50 mil

Anderson da Cunha Serafim, esse é o nome do ganhador do grande prêmio da campanha ‘Clube Premiado’ do Tropical Supermercados. O sorteio de um pix de R$ 50 mil aconteceu hoje (27), finalizando os três meses de campanha, direcionada aos clientes ‘Mais Tropical’.

“Uma sexta-feira normal e recebo essa pequena notícia”, brincou o ganhador que fez apenas uma compra acima de R$ 80 no Supermercado Tropical da Vila Operária e teve o cupom sorteado. Ainda sem saber o que fazer com o dinheiro, Anderson disse que pretende pagar algumas contas, mas que com o restante, vai pensar bem em como investir.

Para o diretor de Marketing do Tropical Supermercados, Thiago Sperança, essa é uma forma de retribuir a confiança e preferência dos clientes. “Nosso propósito é melhorar um pouco mais a vida das pessoas. E gostei de como ele está vendo esse prêmio, já que pretende pensar bem antes de fazer uma aplicação”, disse Sperança, ao ressaltar que se bem investido, o pix de R$ 50 mil pode mudar a vida do ganhador.

Além dos R$ 50 mil, outros prêmios foram sorteados ao longo dos últimos 90 dias, uma forma encontrada pela rede de supermercados para recompensar os clientes que fazem parte do clube de vantagens ‘Mais Tropical’.

O sorteio foi transmitido ao vivo durante o Cidade Agora, programa da TV Cidade – Record TV.