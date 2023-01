Universitária é morta após ser estuprada em ‘calourada’

Uma estudante de Jornalismo da Universidade Federal do Piauí (UFPI) foi vítima de estupro e morta durante uma festa universitária no sábado (28), em Teresina, segundo a Polícia Civil do Piauí.

Conforme as investigações, Janaína Bezerra da Silva, de 21 anos, foi vítima de uma morte violenta (lesão raquimedular). Outro aluno da instituição, suspeito do crime, foi preso em flagrante.

“Uma pessoa do sexo masculino, de 28 anos de idade, que se encontrava com a vítima, também estudante daquela universidade, foi conduzida pela Polícia Militar, oportunidade em que está sendo lavrado auto de prisão em flagrante por crimes de estupro e feminicídio”, afirmou a polícia.

O crime aconteceu durante uma “calourada” em um prédio da universidade, em Teresina, que reunia diversos jovens. Conforme o Instituto de Medicina Legal (IML) do Piauí, a causa da morte aponta para trauma raquimedular por ação contundente. “Houve uma contusão na coluna vertebral a nível cervical, o que causou lesão da medula espinhal e a morte”, disse em nota.

Ainda segundo o IML, a ação contundente pode ter sido causada por “pancada, torcendo a coluna vertebral ou traumatizando, ação das mãos no pescoço com intuito de matar ou fazer asfixia, queda, luta, dentre outras possibilidades que estão sendo analisadas junto às investigações do caso.”