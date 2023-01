Valdívia acerta com clube da segunda divisão da Coreia do Sul

Depois de oficializar sua saída do Cuiabá, Valdívia confirmou seu novo destino. O atacante de 28 anos deixa o futebol brasileiro para atuar na segunda divisão da Coreia do Sul. Livre no mercado, o meia acertou sua ida em definitivo para o Jeonnam Dragons. Valdívia passou sua última temporada atuando pelo Cuiabá.

No Dourado, o meia viveu momentos de altos e baixos, somando quatro gols e três assistências, em 48 jogos. Depois de conquistar a titularidade na metade do Brasileirão, o jogador acabou perdendo espaço na reta final da temporada, quando o clube brigava contra o rebaixamento.

Revelado pelo Inter, Valdívia tem passagens por Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco e Avaí. Além disso, em 2019, o meia atuou no Al Ittihad, da Arábia Saudita.