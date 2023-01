Vendas de máquinas agrícolas e de construção caem em novembro, diz Anfavea

As vendas de máquinas agrícolas e de construção tiveram queda na passagem de outubro para novembro, conforme dados apresentados nesta sexta-feira (6) pela Anfavea, entidade que representa as montadoras.

As entregas de máquinas agrícolas, entre tratores de rodas e colheitadeiras de grãos, somaram 5,2 mil unidades em novembro, uma queda de 24,2% em relação a outubro.

Já as vendas de máquinas de construção autopropelidas, como retroescavadeiras, pás-carregadeiras e motoniveladoras, recuaram 17,6% na mesma base de comparação.

Levados à coletiva de imprensa da Anfavea, os dados são de levantamentos realizados por outras duas entidades: a Fenabrave, que representa as concessionárias e divulga mensalmente as vendas de máquinas agrícolas; e a Abimaq, entidade da indústria de bens de capital, que acompanha os resultados das máquinas de construção. Os números têm defasagem de um mês em relação às estatísticas de veículos divulgadas pela Anfavea, já referentes a dezembro.

Vendas de máquinas em relação ao ano anterior

Na comparação com novembro de 2021, as vendas de máquinas agrícolas mostraram queda de 1,4%, enquanto as de construção, as chamadas máquinas rodoviárias, subiram 2,8%.

Já no acumulado de janeiro a novembro, ambas mostram alta. As vendas de máquinas agrícolas tiveram crescimento de 16,5%, somando 61,4 mil unidades nos onze meses. Nas máquinas de construção, a alta foi de 32,1% no período, para 35 mil unidades.