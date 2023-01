Vereador é preso acusado de agredir esposa durante confraternização

O vereador do município de Vila Rica, Igor Augusto de Souza (PDT), foi preso no último sábado (7) acusado de agredir a esposa durante uma festa de confraternização. Segundo as informações, ele teria desferido um soco no olho da vítima após um desentendimento. Foi ela quem acionou a polícia.

Igor chegou a fugir do local da festa quando soube que a mulher o denunciara. Ele foi encontrado mais tarte, na casa de uma parente da família. O vereador pagou fiança e acabou liberado.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado, o vereador e a esposa, de 20 anos, participavam de uma festa em um clube da cidade. Em dado momento, ele, segundo a versão dela, teria apertado sua barriga e dito “vamos embora”.

Ao negar o pedido, Igor teria, então, dado o soco. Em resposta, ela teria jogado um calçado no homem, que também acabou se lesionando orelha e em uma das mãos.

Testemunhas separaram a briga. No momento da chegada da polícia, a mulher estava chorando e com o olho esquerdo lesionado. Ela precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar.

Igor já responde a um inquérito policial por agressão contra uma ex-companheira. Constava contra ele uma medida protetiva em favor da ex, que expirou em 13 de outubro de 2022.