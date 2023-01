Vereador Junior Mendonça assume presidência da Câmara de Rondonópolis

O vereador Junior Mendonça (PT) se tornou o primeiro parlamentar petista a se tornar presidente da Câmara de Vereadores de Rondonópolis. A cerimônia de posse ocorreu na última segunda-feira (2). A solenidade está marcada para a próxima quarta-feira (4).

Além de Mendonça, também foi empossada a nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. Pouca mudança em relação à composição na mesa comandada pelo então presidente Roni Magnani (PSB). Além de Mendonça com presidente, Marildes Ferreira (PSB) assume como primeira secretária, o investigador Gérson (MDB) primeiro vice-presidente, Reginaldo dos Santos (SD) segundo vice-presidente e o vereador Ozeias Reis (PP) como segundo secretário.

A SOLENIDADE

Júnior Mendonça abriu o evento agradecendo a Deus e também os vereadores. Ele elogiou o trabalho feito pelo seu antecessor, Roni Magnani (PSB) e antecipou as principais metas de sua gestão. “Aproveitando as reformas estruturais feitas pelo colega Roni Magnani, vamos priorizar a modernização do Poder Legislativo e a instrumentalização dos colegas vereadores e vereadoras. Nossa missão é entregar aquilo que a sociedade deseja e merece”, afirmou.

Mendonça também reafirmou o compromisso com a transparência e defendeu uma relação positiva com a imprensa e com os funcionários. “Nós somos pró-funcionalismo e pró- democracia. Os profissionais da imprensa e os servidores desta casa continuarão sendo tratados com respeito. Vocês têm a minha deferência”, disse ele.

O ex-presidente da Câmara, Roni Magnani, fez um breve relato de sua gestão e parabenizou o sucessor. Ele lembrou que amigo de Júnior Mendonça há muito tempo e destacou a importância do Poder Legislativo ser conduzido por alguém que tem compromisso com as causas populares. “A responsabilidade que pesa sobre nossos ombros vai além da simples definição de normas legais ou de projetos de infraestrutura. São questões de saúde, moradia, de oportunidade, de educação para nossos filhos. Tudo passa por essa casa. Quando esse poder é presidido por alguém ligado ao povo, que pensa nos interesses coletivos, a nossa cidade consegue progredir. Por isso, fico feliz em ter o colega Júnior Mendonça na presidência. Desejo sucesso à nova Mesa Diretora, que terá em mim todo o apoio e a parceria de sempre”, destacou Magnani.

FORTALECIMENTO

A nova diretoria pretende buscar o fortalecimento do Poder Legislativo, por uma atuação soberana, com diálogo permanente com os demais Poderes e todos os segmentos da sociedade rondonopolitana.

“Sabemos da expectativa da população e atuaremos de forma decisiva para atender as demandas do nosso povo. O nosso compromisso é garantir que Rondonópolis continue crescendo e que o desenvolvimento se traduza em melhores condições de vida para todos”, declarou Júnior Mendonça.