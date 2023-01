Wellington pode se tornar líder da minoria no Senado, diz jornal

O senador da República reeleito em 2022, Wellington Fagundes (PL), teria sido cotado para assumir o posto de líder da minoria em oposição ao governo Lula no Senado Federal, por escolha do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). A informação é do jornal Metrópoles.

Lula recém indicou seu líder no Legislativo e a oposição, afirma o jornal, também se movimentou nos bastidores para articular a oposição. Neste momento, o filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL) é o favorito da legenda para liderar a bancada do partido, a maior da casa, com 14 parlamentares.

O ex-líder de Bolsonaro no Senado Carlos Portinho tem o nome ventilado para ser o líder da oposição, enquanto o senador Wellington Fagundes deve ocupar a liderança da minoria no Senado.

A cada legislatura, os partidos políticos formam blocos parlamentares e suas respectivas lideranças, encabeçadores no processo de articulação política na Casa. A maioria é formada pelo bloco ou representação partidária que representa a maioria absoluta de metade mais um dos senadores. A minoria, oposta, correspondo ao maior bloco parlamentar ou representação partidária que seja inferior ao número de componentes da maioria e de posição diversa a ela.