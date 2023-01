Zé Dirceu assiste a posse de Lula no gramado da Esplanada

José Dirceu assistiu a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do gramado da Esplanada dos Ministérios. O “velho amigo” de Lula não perdeu o evento. Se manteve discreto, mas acabou reconhecido.

Dirceu foi ministro-chefe da Casa Civil no 1º mandato, presidiu o PT e foi apontado como um dos principais nomes envolvidos no chamado escândalo do Mensalão. Chegou a ser condenado e atualmente está inelegível.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o deputado e filho de Dirceu, Zeca Dirceu (PT-PR), afirmou que o pai “preferiu ficar na grama se divertindo”, enquanto ele próprio circulava pelo Salão Nobre do Planalto após a cerimônia de posse.