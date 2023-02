​ Rondonópolis começa a aplicar vacina de reforço bivalente contra covid-19

A Prefeitura de Rondonópolis inicia, nesta terça-feira (28), a aplicação da vacina bivalente contra covid-19. Nesta primeira fase, podem receber o imunizante da Pfizer os idosos a partir de 70 anos, além dos imunocomprometidos a partir de 12 anos e pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPI).

“O imunizante bivalente da Pfizer, que é dose única, tomada uma vez por ano, aumenta a proteção contra a Covid-19, incluindo a variante Ômicron do coronavírus”, ressalta o gerente do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Paulo Padim.

“A gente pede que as pessoas venham tomar a vacina. A gente sabe que foi através da vacina que se conseguiu controlar este vírus que tirou a vida de 954 rondonopolitanos e milhares no mundo inteiro”, completou Padim.

Para receber o reforço bivalente da Pfizer, todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses da vacina anticovid e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses. “Caso não tenha tomado, será necessário receber as duas primeiras para fazer o ciclo completo”, disse Paulo Padim.

Rondonópolis recebeu 7.250 doses do imunizante bivalente da Pfizer enviadas pelo Ministério da Saúde. De acordo com Paulo Padim, cerca de 15 mil munícipes fazem parte do grupo prioritário desta primeira fase de imunização.

“Acreditamos que dá pra trabalhar esta semana e conforme vai surgindo a necessidade o Ministério da Saúde vai liberando mais doses e nós vamos incorporando mais faixas etárias”, explica o gerente do departamento de Saúde Coletiva da SMS.

A imunização dos idosos a partir de 70 anos e as pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos com a vacina bivalente contra covid-19 será feita em todas as unidades de saúde do município, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Conforme o Ministério da Saúde, evidências científicas comprovam que o reforço com a vacina bivalente aumenta a imunidade contra o vírus da cepa original e a variante Ômicron BA.1 ou BA.4/BA.5.

Além disso, o imunizante possui perfis de segurança e eficácia semelhantes ao das vacinas monovalentes. A vacina possui um frasco com a tampa na cor cinza e é diferente dos demais imunizantes do laboratório.