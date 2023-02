3 dicas importantes para mulheres em cargos de liderança

Com ênfase em iniciativas de diversidade em organizações ao redor do mundo, as conversas sobre o empedramento de mulheres líderes estão ganhando força. Com isso, é fundamental que mulheres em cargos de liderança foquem em dicas de auto empoderamento para construir sua carreira.

Confira, abaixo, algumas dessas importantes dicas:

Mantenha-se energizada

Reserve um momento agora para pensar em como você se sente perto de suas pessoas favoritas. Sua energia aumenta ou você se sente cansado? Da mesma forma, reserve um momento para pensar em como seus stakeholders respondem à sua presença. Eles se sentem energizados ou sua energia é drenada? Este momento de reflexão o ajudará a ver o valor de se tornar intencional sobre a energia e a emoção que você carrega.

A energia é contagiosa e, portanto, é uma das maneiras mais rápidas de aumentar seu quociente de magnetismo. Ao equilibrar as demandas do seu dia, pergunte-se quais pequenas coisas você pode fazer para aumentar sua energia. Gerenciar sua energia é sua oportunidade de ser um modelo para muitos. Sua energia dá o tom e as expectativas de como a equipe deve se comportar, e isso os ajuda com sua produtividade.

Envolva-se conscientemente

As líderes geralmente assumem que, quando estão em uma reunião, seu trabalho é compartilhar muitas informações com o público para aumentar sua credibilidade. Dessa forma, o tempo de conversa é alto, as conversas são longas e outras pessoas podem perder a atenção. Na verdade, quanto mais você fala, mais sua equipe e clientes podem achar você sério, chato, prolixo e alguém sem clareza. Isso fará com que eles se sintam distantes de suas ideias e de sua empresa.

Por outro lado, para que os outros se sintam à vontade, envolva-os intencionalmente e incentive-os a compartilhar mais. Dirija-se às pessoas com seus nomes e faça perguntas com base na curiosidade. Quanto mais eles compartilharem com você, mais atraídos ficarão para se envolver com seu trabalho.

Concentre-se na experiência

Cada interação é uma oportunidade de criar momentos mágicos e memoráveis ​​para seus stakeholders. Os líderes são capazes de conquistar ao dar atenção ao público e fazer com que sintam que são importantes. Afinal, as pessoas se lembram menos do conteúdo da conversa e mais da experiência de como se sentiram durante a conversa. Ao se concentrar em reconhecer o potencial deles, eles automaticamente se sentirão encantados por você e por seu potencial. Da próxima vez, converse sobre a outra pessoa e veja como ela se sente encantada por você, convidando uma situação ganha-ganha.