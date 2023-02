5 coisas que você nunca deveria dizer às crianças

Cuidar de crianças pode ser muito difícil. Haverá momentos em que você pode perder a calma na frente de seus filhos e acabar dizendo coisas que não deveria. Usar o medo, as ameaças ou a culpa como armas contra seu filho não adiantará nada. O trauma de lidar com pais tóxicos pode ser duradouro, então é importante seguir alguns cuidados para garantir a saúde emocional e física das crianças.

Pensando nisso, compartilho com vocês 5 coisas que você jamais deveria dizer a uma criança:

Criticar sua aparência

As crianças são muito vulneráveis ​​quando se trata de comentários e avaliações vindos de seus pais. Portanto, criticar sua aparência e seu corpo ou comentar sobre suas roupas, cabelos ou sua aparência em geral pode ser muito depreciativo e traumatizante.

Menosprezar seus sentimentos

Pode ser difícil de acreditar, mas as crianças também têm emoções complexas. Comentários tóxicos que menosprezam eles ou seus sentimentos, como chamá-los de estúpidos, decepcionantes ou inúteis são muito prejudiciais.

Fazer comparações injustas

Alguns pais têm o hábito de comparar seu filho com os irmãos, primos ou outras crianças de seu convívio – e isso é muito prejudicial. Além de criar um cenário de competição, você ainda está afetando a autoestima de seu filho. É importante entender que cada criança tem suas características e seu tempo para desenvolver certas habilidades.

Culpá-los por tudo

Pais tóxicos, em um ataque de raiva ou frustração, podem culpar os filhos por coisas que não são responsabilidade deles. Comentários como “eu me sacrifiquei tanto por você” ou “você torna minha vida difícil” são usados para fazê-los se sentirem culpados e em dívida. Mas isso não é verdade – os filhos não escolheram estar aqui, eles são uma responsabilidade dos pais.

Restringir sua independência

Os pais têm a vantagem quando se trata de tomar decisões para a vida de seus filhos. Aproveitar-se indevidamente disso, restringir e manipular as crianças com comentários e ultimatos do tipo “você pode fazer isso ou não pode fazer isso” é muito tóxico, seja para educação, brincadeira ou trabalho. Use seu poder com responsabilidade.