5 destinos mágicos que serviram de inspiração para filmes infantis

Uma pesquisa recente da Booking.com revelou que 89% dos viajantes brasileiros afirmam que desejam embarcar em uma viagem nostálgica em 2023*. E uma ótima maneira de fazer isso é visitar locais inspirados em alguns dos filmes infantis mais famosos do mundo. Com isso em mente, a plataforma compartilha uma lista de cinco destinos para inspirar viajantes a redescobrir a magia e a aventura dos dias de infância.

Laikipia, Quênia

Estendendo-se pelas encostas do Monte Quênia até a borda do Grande Vale do Rift, Laikipia é um refúgio de vida selvagem e o destino que inspirou o musical animado sobre uma família de leões. Tendo como cenário a savana africana, o filme conta a história de um jovem leão que sucederá seu pai como rei.

O Planalto de Laikipia é uma das regiões de vida selvagem menos conhecidas do Quênia. O viajante vai se maravilhar com a natureza idílica e sua impressionante variedade de mamíferos, como leões, elefantes e leopardos. Além disso, é possível encontrar espécies ameaçadas de extinção, como o rinoceronte-negro e a zebra-de-grevy.

Vale do Cocora, Colômbia

Uma boa pedida é aventurar-se pela vibrante cidade de Salento para conhecer as colinas verdes do Vale do Cocora, localizado nos Andes Centrais. Esse vale mágico serviu de cenário para o recente filme sobre uma família colombiana multigeracional com dons mágicos únicos que os ajudam a servir sua comunidade.

O viajante pode explorar a pé a beleza desse centro de trilhas e admirar as palmeiras de cera Quindío, consideradas as mais altas do mundo, podendo chegar a 60 metros de altura. Nenhuma viagem à Colômbia está completa sem uma visita para descobrir sua próspera cena do café. É possível reservar uma experiência na fazenda de café Finca El Ocaso para aprender sobre a história da bebida e o processo agrícola mundialmente famoso da região. Depois, participar de uma degustação para identificar os singulares sabores colombianos.

Paris, França

A capital francesa de Paris é icônica por seu ambiente romântico, excelência gastronomia e atrações arquitetônicas, que vão da Torre Eiffel à Catedral de Notre-Dame. Essa famosa catedral apareceu no filme de animação adaptado de um romance gótico francês. O enredo narra a história do sineiro de Notre-Dame em um conto de amor, de aceitação e do verdadeiro significado de herói.

Infelizmente, a catedral está temporariamente fechada e não é possível visitá-la. No entanto, o viajante pode embarcar em um cruzeiro turístico ao longo do Rio Sena para ter uma excelente visão desse famoso ponto turístico e da comovente história retratada no cinema.

Cairns, Austrália

A Grande Barreira de Corais é conhecida como o maior recife de coral do mundo, repleto de vida marinha e maravilhas naturais. Por isso, não é surpresa que tenha sido a inspiração para o filme de animação de grande sucesso sobre um jovem peixe-palhaço – uma aventura emocionante com lições de aceitação, bondade e amor.

Cairns, uma cidade vibrante e descontraída no extremo norte tropical de Queensland, é considerada a porta de entrada para a Grande Barreira de Corais e uma base ideal para explorar os trópicos de Queensland. Perfeita para quem gosta de adrenalina, a cidade oferece uma variedade de atividades aquáticas, como jet ski, stand-up paddle e wakeboard. O viajante pode optar por fazer uma viagem para mergulhar com snorkel e com cilindro na Grande Barreira de Corais e aproveitar as águas cristalinas para descobrir corais vívidos e a rica vida marinha, assim como fez o aventureiro peixe-palhaço.

Cusco, Peru

Situadas bem acima do nível do mar na Cordilheira dos Andes estão as antigas ruínas incas, uma das sete maravilhas do mundo. Acredita-se que sejam as únicas ruínas pré-colombianas encontradas quase intactas. A antiga cultura peruana e o império inca inspiraram o filme de animação sobre um jovem imperador que se transforma em lhama e tenta recuperar seu trono com a ajuda de um morador local.

A fascinante e antiga capital do império inca, Cusco, é um paraíso para os amantes da história, repleta de herança cultural e locais arquitetônicos. O viajante pode fazer um passeio privativo em Machu Picchu para conhecer as antigas ruínas e aproveitar para ver o Templo do Sol ou aventurar-se em uma trilha na Montanha do Arco-Íris até Vinicunca. O trajeto passa por alpacas e lhamas antes de chegar à base que leva ao topo da Montanha das Sete Cores.

*A pesquisa Previsões de Viagem para 2023 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 24.179 pessoas em 32 países e territórios participaram da pesquisa. Os participantes responderam a uma pesquisa on-line em agosto de 2022.

**Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 30.314 entrevistados em 32 países e territórios. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em fevereiro de 2022.