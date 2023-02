5 dicas nutricionais que irão melhorar a sua saúde 

Uma boa nutrição é uma parte crítica da saúde e do desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma melhor nutrição está relacionada à melhoria da saúde em todas as idades, menor risco de doenças e longevidade.

Algumas pessoas podem achar difícil ou confuso acompanhar a quantidade de informações nutricionais disponíveis, uma vez que diversas fontes têm pontos de vista diferentes. Por isso, neste texto, compartilho dicas de nutrição baseadas na ciência para ajudar alguém a ter um estilo de vida mais saudável. Confira!

Coma alimentos rico em fibra

A fibra pode ajudar a melhorar os níveis de colesterol no sangue e diminuir o risco de doenças cardíacas, obesidade e diabetes tipo 2. Você pode obter uma boa quantidade de fibras em sua alimentação ao comer grãos integrais, vegetais, feijões e leguminosas.

Beba água

Beber bastante água todos os dias é bom para a saúde geral e pode ajudar a controlar o peso corporal. Além disso, q água potável pode prevenir a desidratação, o que pode ser um risco particular para adultos mais velhos. Se alguém não gosta de água pura, pode adicionar algumas fatias de frutas cítricas e folhas de hortelã para aumentar o apelo ou beber chás de ervas.

Reduza o consumo de açúcar

De acordo com estudos, uma alimentação baseada em açúcar, dextrose e xarope de milho com alto teor de frutose pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. As pessoas devem procurar açúcares ocultos em alimentos que os fabricantes rotulam como nomes que terminam em “-ose”, por exemplo, frutose, sacarose e glicose.

Evite alimentos processados

De acordo com uma revisão da Nutrients, comer alimentos ultraprocessados ​​pode aumentar o risco de muitas doenças, incluindo câncer, síndrome do intestino irritável e depressão. Em vez disso, as pessoas devem consumir alimentos integrais e evitar alimentos com longas listas de ingredientes processados.

Faça refeições variadas

Muitas pessoas comem as mesmas refeições regularmente. Variar alimentos e experimentar cozinhas diferentes pode ajudar alguém a atingir a ingestão de nutrientes necessária. Isso pode ser particularmente útil ao tentar comer uma variedade maior de vegetais e proteínas.