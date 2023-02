5 dicas para se programar para os feriados prolongados de 2023

No quesito feriado prolongado, 2023 já está à frente de 2022 – são nove neste ano. Oportunidades não faltarão para planejar roteiros. Pensando nisso, separamos cinco dicas importantes para quem deseja fazer uma viagem nessas datas. Confira!

1 – Saiba que tipo de viagem você quer

É preciso pensar: que tipo de viagem eu quero? Analisando desde as condições financeiras, as companhias, passando por logística, até a escolha do lugar. É uma viagem nacional ou internacional? Local mais agitado ou mais tranquilo? Praia ou campo? Frio ou calor? Perto ou longe? Tudo isso precisa ser definido para fazer a melhor escolha e avaliar as opções de data.

2 – Planeje antes e reserve com antecedência

Quanto mais cedo for feita a reserva, melhor. O ideal é que seja planejada pelo menos 15 dias antes. Uma boa dica é acompanhar sites de agências de viagens que podem oferecer excelentes pacotes com hospedagem, transporte e passeios. Outra alternativa é o aluguel de casas de temporada. Mesmo se ainda não souber como vai, garanta a hospedagem para evitar a chance de sofrer com imprevistos. Além disso, os preços serão mais baixos.

3 – Defina o meio de transporte e busque agências de viagens

Feita a reserva, defina como você vai até o local da viagem e como vai se locomover lá. São várias opções. Se for de avião, o recomendado por especialistas é comprar a passagem com 30 a 60 dias de antecedência. Procure as agências de viagens com as melhores opções de pacotes. Através delas você pode também alugar um carro e contratar serviços de transfers. Pense no trânsito, onde estacionar, e no seu conforto e autonomia na hora de escolher.

4 – Programe os dias da viagem para aproveitar ao máximo

Todo o esforço realizado antes da ida vai valer a pena. Com reserva feita e transporte garantido, falta programar o que fazer nos dias da viagem. Deixar para decidir na hora pode ser ruim, é necessário organizar aonde ir, quando e como. Portanto, pesquise sobre o lugar. Não perca tempo fazendo algo que já poderia ter feito da sua casa, não é mesmo?

5 – Viva a experiência

Agora é a hora de aproveitar. Já está tudo organizado, adiantado e você está munido de informações. Então, sua viagem será muito mais tranquila. Divirta-se e busque conhecer sempre mais. Lembre-se de todo o preparativo, o investimento financeiro e mental para o momento. Procure por passeios e opções de turismo para entregar-se ao lugar e aproveitá-lo intensamente no feriado prolongado. Lembre também de buscar informações sobre eventos na cidade e ingressos. É hora de degustar. Viva a experiência. É o mínimo que você merece!