5 passeios para curtir em São Paulo durante o mês de fevereiro

Não importa a época do ano, São Paulo sempre tem algo novo a oferecer, entre eventos, atrações turísticas e exposições. Para te ajudar a montar um roteiro pela capital paulista, o WZ Hotel Jardins separou dicas de passeios imperdíveis para aproveitar durante o mês de fevereiro na cidade. Confira:

Carnaval

Nos últimos anos, São Paulo se consolidou como um dos principais destinos do país para quem quer aproveitar a folia do Carnaval. Mais de 500 blocos de rua de diversos estilos musicais devem passar por todas as regiões da cidade já a partir do dia 10 de fevereiro, no tradicional “pré-Carnaval”, até o domingo seguinte ao feriado. Já no Sambódromo do Anhembi, os desfiles do grupo especial das escolas de samba acontecem nos dias 17 e 18.

Museu do Ipiranga

Depois de ficar fechado por quase uma década e passar por amplas reformas, o Museu do Ipiranga reabriu ao público como parte das celebrações do Bicentenário da Independência, em setembro do ano passado. Com novas áreas de exposição, o edifício centenário abriga uma relevante coleção de milhares de pinturas, esculturas, moedas, documentos, fotografias e outros itens históricos. Os ingressos para o museu continuam gratuitos até março, com a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível.

Michelangelo no MIS Experience

Parte do Museu da Imagem e do Som (MIS), o MIS Experience é um espaço dedicado a exposições imersivas e tecnológicas. A mais nova delas é a “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina”, que inaugurou no último dia 25. Trata-se da maior exposição do tipo sobre a Capela Sistina e os afrescos de Michelangelo já realizada no Brasil. São 14 salas expositivas em uma área de mil metros quadrados, com projeções gigantes no teto e nas paredes. Às terças, o ingresso é gratuito.

Maior roda-gigante da América Latina

São Paulo tem mais uma atração para ver a cidade do alto. É a Roda Rico, a maior roda-gigante da América Latina, com 91 metros de altura e 42 cabines fechadas. Inaugurada no dia 09 de dezembro do ano passado, faz parte do projeto de revitalização do Rio Pinheiros e seu entorno e está localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos.

Frida Kahlo e Banksy

No dia 1º de fevereiro foram inauguradas duas exposições imersivas no Shopping Eldorado, zona oeste de São Paulo. Uma é sobre a vida da conceituada e influente artista mexicana Frida Kahlo, com espaços interativos e realidade virtual. Já a segunda é sobre o misterioso e polêmico grafiteiro Banksy, que conta com mais de 160 de suas obras distribuídas em 14 ambientes. Ambas as exposições seguem até 30 de abril.