5 símbolos orientais que você encontra no bairro da Liberdade, em São Paulo

Que a Liberdade é um pedacinho do Japão no Brasil não é nenhuma novidade. Considerada a maior comunidade japonesa fora do país asiático, o bairro localizado no centro de São Paulo guarda sabores, tradições e costumes, produtos típicos e até arquitetura que transporta os visitantes para o outro lado do mundo.

Apesar de hoje, o lugar ter influência bastante forte de outros países da Ásia, como China, Coréia, Tailândia, Taiwan e Filipinas, a imigração de japoneses, que completa 115 anos em 2023, ainda é a mais conhecida e observada por seus visitantes. Não à toa, o bairro é repleto de símbolos dessa comunidade.

Do chão às fachadas e topos de postes, o que não faltam por lá são oportunidades de admirar e fotografar parte dessa história. A seguir, você encontra cinco símbolos orientais presentes na região, indicados pelo Nikkey Palace Hotel:

Torii

Quem já viu uma foto do bairro paulistano, muito provavelmente, se deparou com o imponente pórtico da rua Galvão Bueno. Com nove metros de altura, o Torii simboliza os portais existentes na entrada dos santuários xintoístas do Japão e que representam o portal que divide o mundo material do divino.

Lanternas japonesas

Chamados de suzurantos, os postes da Liberdade são inspirados nas lanternas japonesas, não só iluminando todo o bairro, como também criando uma atmosfera especial na região.

Jardim Oriental

Pequeno refúgio de tranquilidade em meio à agitação das ruas do bairro, o Jardim Oriental está situado na rua Galvão Bueno e conta com um lago com carpas, vegetação e paisagismo típicos japoneses.

Ladrilhos Mitsudomoe

Algumas das ruas dessa região contam com ladrilhos com o desenho do mitsudomoe, outro símbolo da religião xintoísta. Em preto e branco, o símbolo – que significa harmonia entre o homem, o céu e a terra – tem a configuração de três vírgulas formando um círculo.

Fachadas típicas

Algumas fachadas de bancos e estabelecimentos comerciais da Liberdade seguem a arquitetura oriental, com beirais, detalhes em dourado e vermelho. O principal exemplo é o Banco Bradesco, bem próximo da Praça da Liberdade, que teve sua fachada alterada na comemoração do centenário da imigração, com inspiração no Palácio Imperial do Japão.