5 sintomas desagradáveis ​​que são completamente normais na gravidez

A gravidez é uma experiência extremamente transformadora para a mulher. Uma mulher grávida pode sentir várias emoções misturadas ao mesmo tempo. Em um minuto você pode estar dominado pela felicidade, no outro minuto você pode estar dominado pela tristeza. Uma futura mãe pode apresentar sinais de estresse ou ansiedade devido a sintomas desagradáveis ​​que estão presentes na gravidez.

Estar ciente destes sintomas é tão importante quanto tomar precauções durante a gravidez. Isso porque a jornada da gravidez conta com mudanças físicas e emocionais que podem afetar a qualidade de vida tanto da mãe quanto do bebê.

Com isso em mente, compartilho abaixo 5 sintomas que são comuns durante a gravidez:

Dor nas costas

A dor nas costas ocorre desde o próprio primeiro trimestre devido a vários fatores, como o aumento dos níveis hormonais e da progesterona, que leva à expansão e contração dos ligamentos durante a gravidez. Durante o segundo e terceiro trimestres, o corpo da mulher passa por mudanças hormonais e posturais. Ganho de peso, separação muscular e dores lombares e articulares podem ser experimentados durante a fase posterior da gravidez.

Tontura

A tontura é outro sintoma comum da gravidez que ocorre logo durante os estágios iniciais devido à mudança nos níveis hormonais para facilitar o aumento do fluxo sanguíneo do corpo, o que garante o crescimento do feto no útero. No entanto, este aumento resulta também nos sintomas de tontura e fadiga.

Perda de cabelo

As mulheres geralmente sofrem queda de cabelo ou perda de cabelo durante a gravidez devido ao estresse. Esta condição é medicamente denominada eflúvio telógeno. A deficiência de ferro também é uma das razões pelas quais as mulheres grávidas podem ter queda de cabelo.

Sangramento nas gengivas

É provável que as mulheres grávidas apresentem sintomas de gengivite (uma forma comum e leve de doença gengival) devido à alteração flutuante nos hormônios, juntamente com uma diminuição na produção de saliva e enjoos matinais. Sangramento nas gengivas, bem como sintomas de gengivite podem ocorrer durante o segundo trimestre, que podem progredir até o terceiro trimestre.

Dor no pulso

Medicamente conhecida como síndrome do túnel do carpo, esta é uma condição que ocorre devido ao inchaço dos nervos, resultando em dormência, formigamento ou dor em uma ou ambas as mãos. Isso é experimentado principalmente durante o terceiro trimestre da gravidez.

Apesar destes sintomas serem comuns, é sempre importante manter um acompanhamento médico durante todo o período da gravidez. Consulte um especialista.