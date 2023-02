6 erros que você não deve cometer ao usar ‘sérum’ na sua rotina de skincare

A indústria de cuidados com a pele passou por uma revolução. As pessoas estão se tornando cada vez mais conscientes de como cuidar melhor de sua pele e há uma infinidade de produtos para a pele, como é o caso dos séruns hidratantes. Mas, mesmo com todos os cuidados, pode ser que você sinta que seu produto não esteja fazendo efeito.

Esses são alguns dos motivos:

Não aplicar o sérum na hora certa

Não aplicar seu sérum ou outros produtos para a pele no momento correto pode ser um dos motivos. Por exemplo, o protetor solar deve ser aplicado durante o dia e o sérum de retinol deve ser aplicado à noite. Certifique-se sempre de usar os produtos conforme sugerido pelo seu dermatologista ou conforme mencionado na embalagem do produto.

Não verificar a concentração de ativos do produto

Sempre verifique a concentração de ativos no produto para a pele que você escolher. Os ingredientes ativos são os ingredientes que trabalham para solucionar os problemas da pele. Se a concentração for muito alta ou muito baixa, pode acabar se tornando incompatível com sua pele e deixando de fazer efeitos positivos.

Não ter consistência na rotina de cuidados

Consistência é a chave do sucesso! Se você não for consistente com sua rotina de cuidados com a pele, pode não obter os resultados que procura. Certifique-se de aplicar seus produtos regularmente para obter o melhor resultado.

Ignorar a data de validade

O uso de produtos vencidos pode causar danos. Portanto, certifique-se sempre de manter um controle de qualidade. O produto que você está usando pode ter passado do prazo de validade, e muitas vezes isso pode ter sido esquecido ou pode ter passado despercebido por você. É possível que seu soro não esteja fazendo efeito por estar vencido.

Armazenamento inadequado

Os produtos para a pele devem sempre ser armazenados na temperatura ambiente correta. Se a temperatura de armazenamento for muito alta, como em banheiros ou devido à luz direta do sol ou clima quente e úmido, os produtos podem perder sua eficácia. Por exemplo, os soros de vitamina C devem ser sempre armazenados em local fresco e escuro para evitar o contato com a luz solar ou o calor para evitar a oxidação.

Mudança no clima

Mudanças na estação ou no clima podem deixar a pele irritada e sensível a certos compostos. No verão, os séruns hidratantes fazem bem à nossa pele. No inverno, a pele fica seca e escamosa, e o soro pode ser aplicado em camadas combinando-o com um bom hidratante.