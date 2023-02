6 rotas para pedalar e aproveitar a capital paulista de bike

No verão, é comum que as pessoas passem mais tempo fora de casa para aproveitar os dias mais longos, além de se refrescar das altas temperaturas. Neste período, dentre as atividades prediletas do brasileiro está o ciclismo, uma prática que vem sendo impulsionada nas principais cidades do país por meio dos sistemas de bicicletas compartilhadas.

“O crescimento da micromobilidade por meio do uso de bikes contribui para uma sociedade mais saudável e com melhor qualidade de vida, além de gerar ganhos fundamentais para o meio ambiente. Até o momento, as viagens com as bikes compartilhadas de São Paulo, durante 2023, economizaram potencialmente mais de 230 toneladas de CO2, o equivalente ao oxigênio limpo produzido por 1.630 árvores – enquanto os deslocamentos representam um total de 112 voltas na Terra”, afirma Gabriel Reginato, diretor de negócios da Tembici.

Com esse aumento da adesão de bicicletas compartilhadas no mês de janeiro, em São Paulo, a Tembici decidiu aproveitar o momento para elencar dicas dos melhores roteiros para passar o verão da melhor maneira possível – ou seja, pedalando. Confira:

MINHOCÃO

Um ícone dos passeios de rua de São Paulo, o viaduto tem sido cada vez mais usado como parque, sendo aberto para pedestres todos os domingos e feriados. O caminho via Rua da Consolação permite acessar o comecinho do Minhocão, onde o passeio conta com uma vista totalmente diferente e incrível da cidade, além dos vários grafites nos prédios do entorno que formam uma galeria de arte a céu aberto.

LIBERDADE

Ótima ideia para aproveitar a cidade andando pela ciclofaixa da Vergueiro na Vila Mariana, rumo ao bairro da Liberdade. No caminho entre os bairros é possível parar no Centro Cultural São Paulo, onde o bike Sampa possui estação e possibilita que o ciclista aproveite as diversas atividades realizadas no local. Pedalando mais um pouco pela avenida, o ciclista chega até a Praça da Liberdade, onde se concentram excelentes opções gastronômicas, além de uma série de estabelecimentos comerciais e culturais.

AVENIDA JABAQUARA

Percurso bem urbano e com diversos comércios de rua ao longo do caminho, a Avenida Jabaquara é repleta de vida e movimento, com faculdades, shoppings e ótimos lugares para comer.

VALE DO ANHANGABAÚ

Após uma grande reforma, o Vale do Anhangabaú tem recebido cada vez mais visitantes desde a sua reabertura. Além dos ótimos destinos disponíveis ao redor, como bares e museus, a região do Vale é também um excelente lugar para aprender a andar de bicicleta. O bike Sampa possui estações bem próximas do metrô, na saída do Largo São Bento ou Avenida São João. Um ótimo percurso para chegar ao Anhangabaú é descendo a Rua da Consolação a partir da Paulista – ou também pela Vergueiro.

CIDADE UNIVERSITÁRIA – ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA (USP)

Contando com 18 estações do bike Sampa diretamente ligadas à estação Butantã do metrô, o campus da USP possui uma rede cicloviária robusta e é conhecido pela prática esportiva de bicicleta. Ao todo, o local possui 100 mil m² da mata do Instituto Butantã, além de outros 55,8 mil m² de reserva florestal pertencentes ao CUASO, com uma grande variedade de fauna e flora presentes no local.

PARQUE DO POVO

A Avenida Faria Lima e a Rua Funchal são ótimos trajetos para passear sob duas rodas. Na região, existem estações do bike Sampa espalhadas ao longo de todo percurso, o que facilita bastante o acesso ao parque por meio das bicis. Outro circuito diferenciado e que ajuda no acesso ao parque é por meio da ciclovia recém-restaurada do Rio Pinheiros, onde o ciclista conta com toda a infraestrutura necessária para relaxar enquanto recupera as energias.