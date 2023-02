7 benefícios da semente de mamão papaia para a saúde

O mamão é uma fruta que sempre vem à mente quando falamos de alimentos saudáveis. Se você gosta ou não dele, é muito provável que já tenha experimentado – uma vez que ele está amplamente disponível no mercado. Mas, o que muitos não sabem, é que suas sementes também trazem diversos benefícios à saúde.

Ficou curioso? Então confira, abaixo, quais são esses benefícios:

Ajuda na perda de peso

As sementes de mamão contêm muita fibra, o que ajuda na digestão e facilita a eliminação de resíduos do corpo. Além disso, eles auxiliam na regulação do metabolismo e evitam que o corpo armazene gordura extra.

Melhorar a saúde intestinal

As sementes de mamão contêm uma substância chamada carpaína que mata vermes e bactérias no intestino, evitando a constipação e mantendo a saúde do sistema digestivo. Além disso, o alto teor de fibras das sementes pode regular os movimentos intestinais e manter a saúde do seu sistema digestivo em dia.

Reduz os níveis de colesterol

A fibra, presente nas sementes, auxilia na redução dos níveis de colesterol em todo o corpo. Além disso, elas também contam com ácido oléico e outros ácidos graxos monoinsaturados, que reduzem o colesterol ruim e regulam os níveis de colesterol.

Diminui o risco de desenvolver câncer

As sementes de mamão contêm polifenóis, que são fortes antioxidantes. Eles protegem seu corpo de várias formas de câncer. Para incluí-las na alimentação, você pode pegar entre 5 e 6 sementes de mamão, esmagá-las ou triturá-las e comê-las com outros alimentos ou suco.

Diminui a inflamação

As sementes de mamão são ricas em vitamina C e outros compostos, como alcalóides, flavonóides e polifenóis. Esses produtos químicos são todos anti-inflamatórios por natureza. Eles podem, portanto, ajudar a prevenir e reduzir a inflamação em distúrbios como gota e artrite.

Reduz as dores menstruais

O caroteno, presente no mamão, é vital para ajudar o corpo a controlar a produção de um hormônio semelhante ao estrogênio. Embora as sementes de mamão possam ajudar a desencadear a menstruação e aumentar sua regularidade, elas também podem ajudar a controlar a dor menstrual em algum nível.

Ajuda a curar a intoxicação alimentar

Fazer e consumir um extrato de semente de mamão pode ajudar na eliminação efetiva de bactérias como Escherichia coli e outras que são responsáveis ​​pela maioria dos incidentes de intoxicação alimentar.