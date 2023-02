7 dicas para beber vinho durante o verão

Que o verão é a estação mais quente do ano e as temperaturas se mantêm elevadas todo mundo sabe. Agora, o que alguns brasileiros desconhecem é que o vinho não deve ser apreciado apenas em dias frios, por também ser uma companhia perfeita para celebrar bons momentos em dias de calorão. Você tem dúvidas sobre como aproveitar seus rótulos preferidos no verão? Então, veja as sete dicas que a especialista da Wine, Thamirys Schneider, preparou para você erguer a sua taça de vinho em dias de sol a pino!

Curta a piscina com um drink à base de vinho

Os vinhos são uma excelente base para drinks e coquetéis. Quebre paradigmas e descubra porque, o que é bom, pode ficar ainda melhor. Inove e elabore receitas como Caipirinha de Vinho Tinto, Lua de Sangue, Portônica, Limoncello Spritz, Kir Royal, Mimosa, Rossini, Frosé, Gold Velvet, entre outras combinações surpreendentes.

Ar condicionado na temperatura mínima e uma boa taça de vinho tinto

Às vezes, se render ao ar condicionado no mínimo pode ser uma boa escolha. Se o motivo de não beber vinho é porque está muito calor, as desculpas acabaram. O ar condicionado vai refrescar sua sala ou varanda, e você vai se sentir mais confortável para abrir o vinho tinto que tanto ama. A conta de luz que lute, o que não pode é faltar vinho.

Baldinho de gelo para você e a garrafa

Se não tem ar condicionado, a criatividade impera. Um baldinho com gelo é uma bela alternativa para manter o seu vinho fresco por mais tempo, seja ele tinto, branco, rosé ou espumante. Em dias de calor, o gelo vai servir até mesmo para você se refrescar.

Vinho combina com praia, sim!

Separe sua caixa térmica e inclua vinhos no seu kit praia. De preferência, escolha vinhos leves e menos encorpados, que ficam excelentes entre 6 e 8ºC, tais como brancos, rosés e espumantes. Desfrute da areia e do mar em grande estilo e com muito frescor! Há boas opções de vinhos em lata, se preferir abrir mão de taças nessa ocasião.

Orgulho da nutri: comendo fruta congelada… no vinho

Para que o vinho não perca o frescor rapidamente e não tenha suas características comprometidas, congele frutas! É isso mesmo, frutas congeladas são ótimas opções para resfriar seu vinho, pois não irá derreter e aguar sua bebida e, no final, estarão ainda mais saborosas. Experimente congelar uvas, morangos, cerejas, framboesas, mirtilos e frutas cítricas.

Aprecie os vinhos ice

Você conhece os vinhos Ice? São vinhos criados para serem degustados com gelo. Geralmente, são espumantes, brancos e rosés – opções mais indicadas para o verão – elaborados de forma mais concentrada, geralmente mais adocicados, o que possibilita adicionar as pedras de gelo sem comprometer sua estrutura. Essa tendência começou nos calorosos verões europeus e tem ganhado mais adeptos pelo mundo, principalmente no Brasil onde tem sido uma excelente opção para se refrescar no verão.

Fique de olho na temperatura

Se para você não tem tempo ruim para aproveitar o seu vinho, apenas se jogue e deguste o que mais te agrada. Atente-se para deixar o vinho na temperatura mais adequada para ter uma melhor experiência: vinhos espumantes em 6ºC, vinhos brancos entre 6 e 8ºC, vinhos rosés entre 7 e 9ºC, vinhos tintos leves entre 14 e 15ºC e tintos mais encorpados entre 16 e 18ºC.

Para os apaixonados por vinhos, em todas as estações do ano, a bebida tem presença garantida. Basta experimentar novas formas de saboreá-la e ser feliz também nos dias de calorão!