A cortina de fumaça

Lula anda crítico do presidente do Banco Central. Durante a posse de Aloísio Mercadante na presidência do BNDES ontem no Rio de janeiro, vociferou contra a taxa básica de juros da economia, mantida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM, em sua última reunião.

Claro que a taxa de juros no Brasil é alta desde sempre, um problema endêmico de nosso modelo econômico e que em nada ajuda nosso tão necessário crescimento. Porém, criticar o índice da SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa básica de juros) e não olhar a higidez das contas públicas é tão eficiente quanto criticar a febre, sem se preocupar com a infecção que afeta o organismo. É o que Lula tem feito.

Desde que assumiu a presidência, Lula “queimou sua gordura” eleitoral para aprovar uma Emenda Constitucional que lhe permitisse pagar o Bolsa Família à razão de R$ 600,00 por família, furando o teto de gastos. Na prática, Lula fez aumentar o rombo orçamentário que já era grande. É como se eu ou você entrássemos no cheque especial para pagar as contas do mês. Claro que isso acabará por aumentar a dívida pública, forçando o governo a emitir mais títulos da dívida, o famoso Tesouro Direto, a fim de obter recursos que bastem à sua gastança.

Deveria o presidente focar naquilo que pode ajudar a reduzir os juros: diminuir e otimizar os gastos públicos. Essa eficiência financeira está fora das vistas de Lula que, para não trazer para seu colo o problema do baixo crescimento econômico, usa essa “cortina de fumaça”, criticando o Banco Central. Só que não adianta. É preciso ter rigor fiscal para que os juros caiam.

O Brasil tem a maior taxa de juros do planeta. Para alguém que poupa, é o melhor lugar do mundo para se investir em papéis públicos. Descontada a inflação, o governo paga, hoje, 8,16% ao ano de juros reais! Poucas atividades industriais ou mercantis têm tal taxa interna de retorno. Isso é ruim em dois sentidos. Para o governo, quanto mais sobem os juros, mas aumenta a dívida e, para a economia, quanto mais alta a SELIC, menores são os indicadores de investimento privado no setor produtivo. Para que um empresário abrirá uma filial, expandindo seu negócio, se, ao emprestar o dinheiro para o governo, obtém o mesmo retorno sem nenhuma preocupação?

Aumento na dívida pública e menor investimento privado no setor produtivo é a equação perfeita para baixo crescimento do Produto Interno Bruto, o que temos assistido nas últimas 4 décadas no país. Lula, por assim dizer, precisa voltar à realidade e reequilibrar as contas públicas. Cortinas de fumaça como essas críticas ao Banco Central não resolvem o problema e criam mais um: a desconfiança dos investidores internacionais que veem na Presidência da República um homem que quer estimular a economia cortando juros, simplesmente. Isso é tão pueril quanto o administrador que, para salvar a empresa da falência, corta o cafezinho da recepção.