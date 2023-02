A mente mente

Nossa mente é nossa prisão. Somos, por assim dizer, prisioneiros do modo como pensamos. Construímos em nossa cachola um sistema de crenças a nosso respeito ou das coisas e, como se fosse a verdade absoluta, vivemos em uma prisão de sofismas intelectuais. O conjunto de “verdades” que conhecemos formam e orientam o mundo que enxergamos. Só que essas “verdades”, por vezes, são mentiras limitadoras. É que a mente costuma mentir para a gente. Mudar essas “máximas” é mudar nossa própria vida.

Todas as nossas limitações estão em nossa mente e nosso modelo mental delimita nosso alcance na vida. Henry Ford dizia que “…se você acha que pode fazer uma coisa ou se acha que não pode fazer essa mesma coisa, nas duas ocasiões você está certo!”. Nossa mente, por outro lado, é criadora também. Quando pensamos além de nossos limites e, piamente, acreditamos nisso, o além é nosso destino. O tamanho de nossa crença define o tamanho de nossas realizações. Mas crença tem tamanho? Segundo o Grande Mestre, sim!

Jesus disse certa vez: “Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: ‘Vá daqui para lá’, e ele irá” – grifo nosso – (Mateus, 17:20). Talvez por isso mesmo seus discípulos o tenham pedido que lhes aumentasse a fé! (Lc 17:5). O quão grande você pensa de si mesmo, em todas e em cada uma das áreas da sua vida, define o quão especial será sua vida. Não pense que as pessoas bem sucedidas prosperaram na vida porque tiveram grandes oportunidades e você, não. A oportunidade sem a mentalidade adequada não gera riqueza ou prosperidade, só aumenta a miséria. Deixe-me tentar ilustra isso.

Não quero ser ofensivo, mas preciso apresentar ao amado leitor o quadro seguinte. Peço que, antes de continuar a ler a próxima oração, feche os olhos e enumere, em pensamento, o nome de 10 pessoas ricas da cidade em que mora. Fez a lista? Então, vamos lá! Imagine essas 10 pessoas ricas sobre um terreno imenso em cujo subsolo se encontram jazidas incríveis de ouro, diamante e outras pedras preciosas. Adivinhe o que acontecerá? Isso mesmo! Essas 10 pessoas vão criar uma mineradora, requerer seu registro no Ministério de Minas e Energia, contratar colaboradores, gerando emprego e renda, e ainda recolher os impostos decorrentes da atividade. Isso é riqueza e prosperidade.

Agora (já disse que não quero ser ofensivo, por favor), imagine o mesmo terreno, com as mesmas riquezas minerais, mas, sobre ele, mil pessoas paupérrimas. Que acontecerá com esse mesmo local? Eu lhe respondo. Aquilo vai virar um garimpo, repleto de prostituição, tráfico de drogas, alcoolismo, condições de trabalho sub-humanas, degradação ambiental, mercúrio nos rios, indígenas sendo hostilizados, miséria, miséria, miséria.

Veja, a mesma oportunidade, dada a pessoas diferentes, gera riqueza ou miséria, a depender da qualidade mental das pessoas envolvidas. Por isso, não pragueje contra o estado atual de sua vida, porque ela é o resultado do seu conjunto de crenças e do modo como pensa a respeito de si mesmo e do mundo. Não se diminua, não se limite. Acredite em si mesmo, e acredite diferentemente, e tudo passará a mudar.

Raul Seixas e sua então esposa, Kika Seixas, compuseram “Um Messias Indeciso”, um clássico. A letra carrega um verso especialmente oportuno para o texto de hoje, com o qual termino esse editorial. “O destino quem faz é a gente na mente de quem for capaz”. Tudo está em sua mente. Pense e creia mais, pois!