A mudança verdadeira

Desde a redemocratização, o Brasil vai descendo a rua da ladeira, sem cheirar a flor de laranjeira, como a querida Sá Marina. É que o país parou no tempo (para não dizer que piorou bastante) há 40 anos! E nada no horizonte próximo indica algum auspício de crescimento.

Os líderes políticos, sociais, religiosos etc das décadas de 1970 e 1980 conduziram o povo brasileiro a derrubar o regime político vigente durante a ditadura militar. Claro que isso não se deu com violência, mas com pressão das ruas, e o regime ruiu. O último presidente militar daquela época, o General João Figueiredo, tinha como mister político promover a redemocratização do país, no que foi bem sucedido.

Desde então, ascendeu ao poder uma turma que, afinal, revelou-se uma casta especial no meio do povo brasileiro, o tal do político. A classe política, desde então, subtraiu a política do povo, degradou o quando pode a educação no país, promoveu, na cultura, o que é boçal e o resultado é esse: o Brasil não cresce! É a maior estagnação de nossa história.

Penso que a única saída para nossa gente seja a educação. É a única ferramenta, o único caminho a seguir. Essa área foi a que mais sofreu ataques dos governos que se sucederam no poder, desde que a “democracia” voltou. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o “clube dos países ricos”, aplica um teste trianual para alunos de 15 anos, com perguntas de matemática e linguagem. Ele integra o PISA, sigla em inglês para “Programa Internacional de Avaliação do Estudante”. No último relatório divulgado, o Brasil ficou na posição de número 54 entre 80 países. Isso mostra que o aluno brasileiro não sabe ler, escrever ou contar. Uma tragédia.

Claro que um povo deseducado é mais simples de ser governado. Entorpecida pela grande mídia que é turbinada com bilhões de reais gastos em propaganda oficial do governo, nossa gente é conduzida ao sabor dos ventos, por quaisquer dos espectros políticos que se alternam no poder. É preciso educar nosso povo.

Somos uma locomotiva, em oportunidades. Temos um território continental, com riquezas minerais e biológicas incríveis, não sofremos com terremotos e furacões e o melhor de todos os povos, já que somos totalmente miscigenados aqui. No entanto, essa locomotiva não vai na direção certa. Talvez seja o caso de mudar, não só o maquinista, mas de trilhos também.