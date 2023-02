A revisitação

Depois de anos, estou revisitando “Operação Cavalo de Troia”, do escritor espanhol Juan José Benitez. Costumo fazer isso com os livros que gostei de ler. Na obra, categorizada como “ficção/realidade fantástica”, Benitez afirma ter recebido de um oficial militar norte-americano documentos secretos da NASA e um diário pessoal de uma experiência ocorrida em 1973.

Segundo consta nos informes confidenciais, cientistas teriam descoberto um meio de se voltar no tempo, e construíram uma máquina para isto, sendo o militar que lhe entregara os papéis seu primeiro viajante. Para qual época deveriam voltar, então? Depois de muito discutirem, resolveram que a época de Cristo seria a mais significativa. Calibraram, então, os equipamentos e lá se foram, o militar e um acompanhante, testemunharem os últimos dias de Jesus na Terra.

De fato, o livro não pode ser levado a sério pela total inverossimilhança, mas é tão especial a apresentação que ele faz de Jesus. Um Jesus doce, querido, atencioso, amável, nobre, gentil, firme, agradável, acolhedor, precioso, imponente e mais um montão de coisa é exibido ali. Muito diferente do Jesus que eu conhecia até então: o cara que me ameaçava com o inferno caso eu não O aceitasse. Para mim, o Jesus da religião estava mais um ditador violento que para um Deus de amor. Essa outra visão de Cristo encontrada por mim no livro despertou meu interesse por Ele e, quando O conheci, afinal, percebi que Benitez não citou nem 0,01% do quão rico Ele é.

Infelizmente, a viagem no tempo para o passado não pode ser feita. Afirmam os físicos que o deslocamento temporal para o futuro é possível. A Teoria da Relatividade de Einstein enuncia que, quanto mais um objeto se aproxima da velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo, mais o tempo diminui. Assim, se eu fizesse uma viagem a essa velocidade por 1 ano, quando voltasse para casa, encontraria todo mundo muito mais velho que eu. Meu relógio teria contado 1 ano; o deles, uma década. Viajar à velocidade da luz é viajar para o futuro, dizem.

Bom, mesmo sabendo da impossibilidade e da inviabilidade do experimento relatado no livro, resolvi voltar às suas páginas. Toda vez que releio uma obra, ela é nova para mim. A maturidade e as experiências pessoais vividas nos dão novo olhar sobre todas as coisas e, por isso, tudo muda com o tempo. Para melhor, espero. Caso encontre algo novo, aviso você, querido leitor. Boa semana!