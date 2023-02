A vida é um sonho

Sonhei esta noite, o que é raro de acontecer. No enredo, eu lamuriava com a Rô (Dona Rosana) porque queria, mas não podia, ir ao Rock in Rio que seria realizado na Itália (nem me lembro em que cidade italiana se daria o concerto). De repente, ela me aparece do nada e pá: “Toma aqui as passagens e vai assistir esse tal de Rock in Rio”. E acrescentou: “Leva o Marco (meu genro) com você!”

As passagens aéreas eram do aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Até lá, teríamos que ir de “busão” mesmo. Não sei onde embarcamos, mas já nos vi lá no Terminal da Barra Funda em São Paulo, descendo do ônibus e buscando transporte para o aeroporto. Então, caiu-me a ficha: “Ih! E o ‘Jornal da Manhã’ (programa que apresento na Jovem Pan diariamente)? Quem o apresentará?” Bom, quanto ao “Cidade Agora”, eu estava tranquilo, já que o Thiago Bonfim sempre me socorre quando preciso me ausentar. Mas o problema quanto ao programa na rádio me consumia.

Liguei, então, para meu Diretor, Renato Muzzetti, que não me atendia ao telefone. “Ele está em Tangará da Serra”, pensei (e estava mesmo na vida real). Foi então que busquei entrar em contato com o colega Robson Morais, já que ele já me substituiu no programa, e bem, quando de minhas férias no ano passado. Liguei, liguei, e nada de ele me atender. Mandei mensagens pelo WhatsApp, às quais ele me respondeu com um: “Fala, Vanza, desculpa não lhe atender. É que estou aqui no Marrocos, a caminho do Rock in Rio”. Voltei-me para meu genro e falei: “Marcão, gorou minha viagem. Tenho que voltar para apresentar o ‘Jornal da Manhã’”. Desperto do sono, contei-o para a Rosana. “Isso é que é compromisso, hein!?”, brincou.

Que será que é o sonho? Para a religião, aviso dos deuses ou prognósticos sobre o futuro. Freud concebia o sonho como uma forma de realização dos desejos incontidos do subconsciente (de fato, gostaria muito de ir a um Rock in Rio). Jung, por sua vez, via nos sonhos uma tentativa do cérebro e da alma em trazer equilíbrio ao ser. Assim, se o sonhador fosse muito masculinizado, ele sonharia com figuras femininas e vice e versa. Neurocientistas entendem o sonho apenas como o resultado do tráfego de informações do cérebro, interpretados pelo sonhador como eventos, cores e sons. Minha tia Ana sonhava para apostar no jogo do bicho, e ganhava, a danada.

Se é só isso, como explicar o sonho em que Thomas Edison concebeu a lâmpada elétrica. Ou o sonho que revelou a tabela periódica a Dimitri Mendeleiev. Rene Descastes sonhou com um novo modelo matemático e científico e Kekulé propôs a forma hexagonal da molécula de benzeno depois de um sonho. Tem mistério aí! Claro que tem sonho de barriga cheia, mas que tem coisa ainda a ser revelada nesse negócio de sonhos, ah, isso tem. Convivendo coma Rô há mais de 30 anos, posso testificar de sua capacidade premonitória ao sonhar. Dá até medo. O duro é que ela não sonha com a gente ganhando na loteria. Caramba, viu!

Pedro Calderón de la Barca escreveu um poema incrível para uma peça de teatro. Nele, retrata a vida real como um sonho, como se vivêssemos em uma “Matrix” de sonhos. Vai saber se ele não estava certo. “La vida és Sueño” foi escrito em 1635 e é ainda muito atual. Deixo abaixo seu texto em espanhol. Vale a pena a leitura.

La Vida és Sueño (Pedro Calderón de la Barca)

Es verdad; pues reprimamos esta fiera condición,

esta furia, esta ambición,

por si alguna vez soñamos;

y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular,

que el vivir sólo es soñar;

y la experiencia me enseña que el hombre que vive

sueña lo que es hasta despertar.

Sueña el rey que es rey,

y vive con este engano

mandando, disponiendo y gobernando;

y este aplauso que recibe prestado,

en el viento se escribe;

y en cenizas le convierte

la muerte (¡desdicha fuerte!):

¿que hay quien intente reinar

viendo que ha de despertar

en el sueño de la muerte?

Sueña el rico en su riqueza,

que más cuidados le ofrece;

sueña el pobre que padece

su miseria y su pobreza;

sueña el que a medrar empieza,

sueña el que afana y pretende,

sueña el que agravia y ofende,

y en el mundo, en conclusión,

todos sueñan lo que son,

aunque ninguno lo entiende.

Yo sueño que estoy aqui

destas prisiones cargado,

y soñé que en otro estado

más lisonjero me vi.

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.