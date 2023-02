Acusado de matar e enrolar corpo em cobertor há quase dois anos em Rondonópolis é preso

Um homem que estava foragido pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ocorridos há quase dois anos, em Rondonópolis, foi preso nesta segunda-feira (06) no interior do Rio Grande do Sul.

J.C.S.P., de 30 anos, foi localizado na zona rural do município de Barracão, após troca de informações entre a Polícia Civil de Mato Grosso e a Polícia Civil gaúcha.

Após receber informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis de que o foragido estaria nas imediações de São José do Ouro, policiais civis da região gaúcha iniciaram diligências para a localizá-lo e conseguiram identificar o endereço do foragido, no interior do município de Barracão.

No imóvel onde o foragido se escondia também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Comarca de São José do Ouro, e foram apreendidos um revólver calibre 32 e munições. Após o cumprimento do mandado, J.C.S.P. foi encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo.

O crime

Roberto Francisco dos Santos tinha 41 anos à época em que foi morto, com disparos de arma de fogo, na madrugada do dia 09 de maio de 2021. O corpo dele foi encontrado nos fundos de um bar, na Rua Marechal Dutra, no centro de Rondonópolis, envolvido em um cobertor.

Na ocasião, J.C.S.P. e uma mulher foram autuados em flagrante pela Polícia Civil pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual. Os dois ficaram presos por um período e depois foram colocados em liberdade pela Justiça.

As investigações da DHPP apontaram que o crime foi cometido pelo homem preso no Rio Grande do Sul e a mulher não teve participação no homicídio. Ela atuou somente na ocultação do cadáver da vítima e na fraude da cena do crime e teve prisão preventiva decretada, mas ainda não foi localizada.