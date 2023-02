Acusado de ser o mandante de duplo homicídio, jovem é preso com arma e drogas no Alfredo de Castro

Um homem de 23 anos, que vinha sendo procurado como mandante de um duplo homicídio ocorrido em Rondonópolis em abril de 2022, foi preso na noite desta sexta-feira (17) no bairro Alfredo de Castro. Com ele ainda foi encontrada uma arma de fogo, munições e porções de entorpecente.

A Polícia Militar recebeu uma denuncia anônima de onde ele estava morando e que frequentemente andava pelo bairro portando uma arma de fogo.

Ele foi encontrado na frente da casa e confessou aos policiais onde estava a arma e o entorpecente.

DUPLO HOMICÍDIO

Segundo a Polícia Civil, o casal encontrado carbonizado estava envolvido no crime de latrocínio, que vitimou Laudemy de Souza Serafim na data de 17 de abril, no município de Primavera do Leste.

Após o crime, o casal fugiu para Rondonópolis, onde se hospedou em um hotel no centro da cidade, sendo as vítimas encontradas mortas dias depois.

Segundo as investigações da DHPP, o jovem preso nesta sexta é filho da vítima do latrocínio e integrante de uma associação criminosa. Ele encomendou a morte do casal, com o fim de vingar a morte do pai. Além do mandante do crime, as investigações também identificaram o suspeito envolvido na execução do casal.