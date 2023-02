Adolescente é agredido ao tentar segurar padrasto para defender a mãe no Globo Recreio

Um adolescente acabou sendo agredido na noite deste sábado (18) na Gleba Globo Recreio após tentar defender a mãe que estava sendo agredida pelo atual marido. Ela também levou tapas no rosto, mesmo estando com um bebê de apenas 3 anos no colo.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências, tudo começou quando o suspeito ligou pedindo que a mulher o buscasse, já que ele estava embriagado e havia caído de moto. No caminho de volta, ele não teria gostado do que ela falou para ele parar de beber e dirigir e começou a agredi-la com socos nas costas e golpes de capacete.

Ele ficou no caminho e ela foi para casa.

Momento depois, o suspeito chegou muito agressivo em casa, pegou uma picareta e acertou o celular da vítima. Ela começou a ser agredida com tapas, mesmo estando com o bebê no colo, momento em que os filhos adolescentes intervieram.

O adolescente de 15 anos levou um soco na boca e jogou o suspeito no chão para tentar se defender, momento que também foi mordido. Uma filha da vítima, que também é adolescente, pegou uma faca e riscou as costas do suspeito.

Logo depois, eles saíram correndo em busca de socorro e acionaram a polícia. A vítima contou aos policiais que já sofreu outras agressões, inclusive quando estava grávida.

O suspeito já tem passagens e foi preso pela polícia.