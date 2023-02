Adulto ou criança?

“Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança.” I Cor 13,11

Essa fala do Apostolo Paulo nos leva a muitas reflexões.

Não é fácil ser adulto, lembro-me que quando criança queria que os anos passassem rápido, queria me tornar adulta logo para que eu pudesse ser livre, não ser mandada, enfim ser dona de mim.

E quando esse dia chegou, foi bem diferente do que esperava. Como o apóstolo diz, pensava e raciocinava como criança, porém era preciso crescer, e com o crescimento vem junto a responsabilidade.

A responsabilidade é uma característica de pessoas maduras, realmente adultas. Maturidade não tem a ver com idade cronológica, mas na capacidade de assumir responsabilidades. Podemos ver muitos adultos infantis.

Existem muitas crianças em corpos de adultos, pessoas grandes, com seus 20, 30, 40 anos ou mais, respondendo às situações do dia a dia como uma criança.

Não assumem a responsabilidade por seus atos, sempre estão arrumando um culpado por seus problemas. Culpam os pais, os parceiros, ou seja, sempre o outro é o responsável por suas dificuldades, pela vida que tem.

Não são os acontecimentos do dia a dia ou as pessoas que nos causam sofrimentos, mas aquilo que internalizamos destes. Os outros só nos fazem sofrer se assim o permitimos. Ninguém tem o poder de mudar um estado de ânimo de alguém. Tem um estudioso comportamental chamado Daniel Kahneman que diz que as nós respondemos aos momentos de estresse no presente baseado em nossas experiências do passado.

Para amadurecer e seguir em frente é preciso olhar para o passado, acolhe-lo e dizer a si mesmo que no momento em que o conflito surgiu você não tinha os mesmos recursos que hoje, que hoje você pode fazer diferente. E com isso você vai tomando as rédeas de sua vida, não se deixando conduzir ou ser controlado pelos acontecimentos externos.

Assumir responsabilidade é o que nos torna adultos. Criança faz o que tem vontade e adulto faz o que precisa ser feito.

Sigamos em frente na certeza de que o seu passado não define o seu futuro, o seu passado define quem você é hoje. E hoje você pode tomar a decisão de fazer diferente.

Uma excelente semana pra você. E até a próxima.