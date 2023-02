Ajuda aos nossos irmãos

Mais de 35 mil mortos. Este é o saldo, até aqui, do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria há exatos 7 dias. É como se tivessem acontecido 12 ataques simultâneos como os que atingiram ao World Trade Center, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001.

A tragédia que acontece nessa região que separa a Europa da Ásia, como na americana, vai muito além dos números. Cada vítima tinha sua história, seus sonhos, seus objetivos. Tudo interrompido. Lembro-me do caso do pai que se sentou por horas ao lado do corpo da filha, que morreu soterrada. Ou do caso da mulher grávida que entrou em trabalho de parto enquanto o concreto da laje a prendia contra o chão. Seu bebê foi socorrido com vida; a mãe morreu ao dar à luz. São 35 mil vidas humanas únicas e, por isso mesmo, valiosíssimas.

As nações mais importantes do planeta já enviaram equipes e suprimentos para as vítimas sobreviventes. Estima-se que centenas de milhares de pessoas estejam feridas ou desaparecidas e o número de desabrigados é incrível. Até mesmo países com os quais a Turquia não tem bom relacionamento, como a Grécia e Israel, enviaram ajuda humanitária para lá. É que, ao final, os governantes percebem que a dor e a solidariedade não têm nacionalidade.

A coisa é mais grave na Síria, não em números, mas na logística de salvamentos. É que o país é quase uma ex-nação por conta da guerra civil que já dura 12 anos. A região dos abalos fica em território ocupado por rebeldes que tentam depor o ditador Bashar al-Assad da presidência do país. A bem da verdade, a presidência da Síria pode ser mais bem comparada à prefeitura de Damasco, sua capital. O governo está “encastelado” e pouco pode fazer para organizar buscas aos desaparecidos ou ajuda aos feridos. Assim, mesmo que em números absolutos as mortes e os feridos sejam maiores na Turquia, é na Síria que a coisa fica mais dramática.

Os engenheiros e urbanistas procuram desenvolver soluções de engenhara civil que façam frente a uma ameaça que pode aparecer a qualquer momento. Mas a crescente concentração urbana da população em regiões propensas a terremotos continua a ser um desafio a estes profissionais. Ainda que técnicas de construção mais seguras para o enfrentamento de tremores de terra como este sejam desenvolvidas, sua implementação será difícil, por conta de ser mais onerosa a construção. Em países mais ricos, como o Japão, a percentagem de edifícios preparados para sismos já é pequena; imagine isto para as regiões do interior da Turquia e da Síria!

O governo brasileiro enviou um avião da FAB com pessoal e mantimentos para a região. Que nossos irmãos brasileiros consigam ajudar a atenuar a dor de nossos igualmente irmãos turcos e sírios.