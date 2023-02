Anvisa ordena recolhimento de mais 5 marcas de pomadas de cabelo; saiba quais

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou hoje (14) o recolhimento e apreensão pomadas para modelar, trançar ou fixar cabelos de mais cinco empresas.

A ação faz parte da investigação conduzida pela instituição acerca de possíveis desvios do produto no mercado e eventos adversos causados em pessoas que usaram as pomadas, como cegueira temporária.

De forma geral, esses produtos estão interditados e com a venda proibida no Brasil. As marcas citadas abaixo tiveram irregularidades identificadas pela Anvisa e estão sendo recolhidas.

– PREMIUM COSMETICOS: Pomada Modeladora: Pomada Modeladora Brilho Cavalera; Pomada Finalizadora Barber Shop Black Fix; Pomada Barber Shop Efeito Teia Black Fix;

-VIVER INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA: Pomada Modeladora – Hboni Cosméticos (todos); Pomada – Bragi For Men (todos); Pomada Manteiga – Bragi For Men (todos);

– BINNO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Pomada Modeladora Perolado Rana Professional (todos); Pomada Modeladora Uva Rana Professional (todos); Pomada Modeladora Morango Rana Professional (todos); Pomada Modeladora Matte Tocton Cosméticos (todos); Pomada Modeladora Matte Rana Professional (todos); Pomada Modeladora Kids Rana Professional (todos); Pomada Modeladora Incolor Tcton Cosméticos (todos); Pomada Modeladora Incolor Rana Professional (todos); Pomada Modeladora Fixadora Incolor Veteran For Men (todos); Pomada Modeladora Black Rana Professional (todos); Pomada em Pó Dust Hair Veteran for Men (todos); Pomada Modeladora Yellow Tocton Cosméticos (todos);

– ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA:Pomada Modeladora 4k Ms Hair (todos); Pomada Modeladora Black Ms Hair (todos); Pomada Modeladora Ms Hair Incolor (todos); Pomada Teia Ms Hair (todos); Pomada Modeladora Black Club Barber (todos); Pomada Modeladora Extra Forte Club Barber (todos); Pomada Modeladora Matte Club Barber (todos); Pomada Modeladora Matte Freestyle (todos); Pomada Modeladora Black Maximus (todos); Pomada Perola Oficina Hair (todos); Pomada Modeladora Kings Tranças (todos); Ms Hair Pomada Modeladora (todos); Pomada Modeladora Perolizada Freestyle (todos); Pomada Modeladora Extra Forte Freestyle (todos); Pomada Modeladora Premium Freestyle (todos); Pomada Modeladora Orange Filder Cut (todos); Pomada Modeladora Filder Cut Teia (todos); Pomada Modeladora Black Filder Cut (todos); Pomada Matte Efeito – Filder Cut (todos); Pomada Modeladora Caramelo Oficina Hair (todos); Pomada Perola Liga Forte (todos); Pomada Perola Modeladora – Liga Forte (todos); Pomada Modeladora Kings (todos); Pomada Perolizada – Whitebull (todos); Pomada Perolizada – Kings (todos); Pomada Modeladora – Whitebull (todos); Pomada Modeladora Filder Cut For Man (todos);

– SL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA:Pomada Modeladora Tradicional – Alfa Look’s For Men (todos os lotes com prazo de validade válido).

A recomendação da Anvisa é que a população não use ou adquira esses produtos e, se fez uso recente, lave os cabelos com atenção e inclinando a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos.

Em caso de contato com a região, a pessoa deve lavar imediatamente e de forma abundante os olhos. Caso o incômodo persista, o atendimento médico deve ser feito com urgência.

Para os profissionais, salões e comércios em geral a agência recomenda que não utilizem os produtos nos clientes e alerta que o manuseio das pomadas também pode trazer risco aos aplicadores.

A fim de colaborar com a iniciativa, a Anvisa pede que os produtos não sejam comercializados enquanto a investigação transcorre e que as pomadas semelhantes deixem de ser utilizadas, mesmo que não haja determinação para o recolhimento.

Em caso de efeito indesejado, o consumidor ou profissional de saúde (que cuidou do quadro), deve notificar o caso à Anvisa por meio do endereço: https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/368782?lang=pt-BR