Após discussão, motorista arranca com tudo e ônibus atropela idoso

Um idoso foi atropelado por um ônibus após ter discutido com o motorista do coletivo na rua Elias de Almeida, na Vila Paulista, região do Tremembé, zona norte de São Paulo, às 17h15 deste domingo (26).

De acordo com Ricardo Cangussu, filho da vítima, o idoso identificado como Dalcy Almeida Cangussu, de 73 anos, pegou a linha 1764-10 — Jardim Corisco, onde se envolveu em uma confusão com o condutor.

Segundo Ricardo, Dalcy passou a discutir com o motorista do ônibus pelo fato de o homem não estar usando corretamente a máscara de proteção facial, item de uso obrigatório no transporte público de São Paulo.

Em determinado momento, o idoso solicitou ao condutor a parada no ponto à frente pois iria descer próximo de sua casa. O motorista, irritado com o homem, negou a parada.

Uma mulher, testemunha da confusão e passageira do coletivo, informou que também iria descer no ponto e, portanto, o motorista foi obrigado a frear.

No vídeo é possível ver a passageira descendo e caminhando até a calçada. Dalcy, que desce logo atrás, chega a ser impedido de sair com o fechamento das portas.

Já com os pés no chão, o idoso ainda tenta se segurar nas portas do coletivo, momento em que o motorista acelera e arrasta a vítima.

O homem cai no chão, muito próximo às rodas da frente. Em seguida, Dalcy é atropelado na região das pernas pelas rodas de trás do coletivo.

As imagens mostram o condutor do ônibus acelerando para sair do local. Segundo Ricardo, o motorista foi parado por um motoboy que presenciou o atropelamento e retornou.

Segundo o filho da vítima, o idoso foi socorrido com cortes na perna e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaçanã, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Posteriormente, Dalcy foi levado para o Hospital São Luiz Gonzaga, onde recebeu avaliação médica e foi constatado risco de perda da perna por causa da profundidade do corte que sofreu e pela grande quantidade de perda de sangue.

Ainda de acordo com Ricardo, o pai precisa ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para passar pelo atendimento especializado. No entanto, a unidade afirma que não há ambulâncias disponíveis para realizar a remoção da vítima.

A família de Dalcy afirma que até o momento não realizou o registro do boletim de ocorrência, uma vez que estão empenhados no atendimento médico do idoso.

O 20° Distrito Policial da Água Fria é responsável pela área.