Após morte de comparsa, segundo envolvido em chacina é preso

Acaba de ser preso na manhã desta quinta-feira (23), o segundo envolvido na chacina ocorrida em um bar em Sinop -MT que ceifou a vida de sete pessoas na tarde de terça-feira (21). Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, já havia falado ontem (22) que se entregaria.

Edgar estava com a prisão decretada pela 1a Vara Criminal de Sinop após a Polícia Civil identificá-lo como um dos autores dos homicídios. Ele foi preso em uma residência no bairro Jardim Califórnia e está sendo encaminhado à Delegacia de Sinop para interrogatório.

MORTE DO COMPARSA

Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos, foi morto no final da tarde desta quarta-feira (22) em uma troca de tiros com o Bope. Ele estava em uma região de mata, distante cerca de 14km de Sinop.

O CRIME

Seis pessoas foram mortas no local e uma morreu no hospital na tarde de terça-feira (21) em um bar no bairro Lisboa, no município de Sinop.

Ezequias e Edgar estariam jogando no bar e teriam perdido. Logo depois, eles foram buscar mais dinheiro, mas acabaram perdendo novamente.

Irritados, eles foram até o carro, pegaram as armas e iniciaram a matança. Entre as vítimas, uma adolescente de 12 anos e o pai dela.

Eles ainda pegaram dinheiro e pertences do local e fugiram logo depois.