Após ser desconvidado do casamento do próprio filho, pais se revoltam e colocam a casa do jovem a venda

Uma publicação anônima feita por um pai na rede social Reddit está dando o que falar.

O homem norte-americano desabafou sobre uma briga em família que deixou internautas completamente chocados.

Tudo começou quando ele e a mulher foram desconvidados para o casamento do próprio filho, durante um churrasco de planejamento da cerimônia.

O pai explicou em seu texto que a família tinha uma segunda casa, na qual o filho foi morar sem precisar pagar aluguel. As únicas despesas do jovem eram fazer as próprias compras de mercado e pagar as contas utilitárias, como luz e água.

O filho morava na casa para poder ficar mais perto da faculdade e, depois de algum tempo morando lá, conheceu uma garota, de quem ficou noivo. A moça acabou se mudando para a casa que a família mantinha.

Até aí, ainda não havia nenhum problema ou tensão no ar, mas as coisas mudariam no tal churrasco.

No dia, a mãe e a irmã do jovem foram chamadas por ele para o interior da casa. Elas foram acompanhadas pela noiva e pelos pais dela.

O pai então relatou que a mulher e a filha saíram da casa parecendo chateadas. “Quando voltamos para casa e elas se acalmaram, me contaram que nosso filho e a noiva, junto da família dela, não nos querem no casamento. Segundo o que me contaram, nós ‘não somos como eles’. Eu fiquei chocado, liguei para o meu filho e perguntei o que estava acontecendo. Ele me disse que a família dela sente que não somos bons o suficiente e que vamos envergonha-los no casamento, e que todos estamos desconvidados”, explicou ele.

Depois de uma semana, quando a poeira baixou, o homem foi até a casa do filho. Ele então descobriu que a futura nora e os pais dela pareciam ter se mudado para o local. “Eles me perguntaram o que eu estava fazendo lá e eu respondi que se não estamos mais convidados para o casamento, eu tinha ido falar com meu filho. Eles me disseram para ir embora e eu surtei”.

O pai então revelou que decidiu vender a casa onde todos estavam morando às suas custas: “Eu disse que eles tinham 30 dias para sair da casa. Disse que eles podiam falar para o meu filho que eu vou vender a casa e que todos achassem um novo lugar para morar”.

Em seu desabafo, ele ainda revelou que os futuros sogros do filho achavam que ele era o dono da casa.

O texto foi publicado pelo pai para saber se estava sendo muito rígido na situação e gerou diversos comentários. “Você não estava errado e não há justificativas ou palavras suficientes que me convençam do contrário. Tudo parece tóxico e não há razão para que ele permita alguém excluir sua família”, escreveu uma pessoa.

“Eu entenderia se talvez você talvez nunca tivesse apoiado seu filho ou se algum problema tivesse acontecido, mas me deixa chocado o que li”, disse outro internauta.

Algumas pessoas sugeriram uma trégua na briga familiar. “Eu sugiro que você converse com seu filho para entender o motivo que faz ele querer trocar vocês por uma nova família. Parecia que vocês eram felizes até que esse relacionamento começou”, escreveu mais um usuário.

Também teve gente que estava lendo a história apenas pelo barraco: “Gente, isso está melhor que muito filme e série. Cadê a atualização? Eu quero saber os próximos capítulos”.