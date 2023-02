Arábia Saudita defende fim da guerra na Ucrânia com auxílio da ONU

O príncipe Faisal bin Farhan al Saud, ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, pediu neste domingo (26), em Kiev, o fim da guerra na Ucrânia com auxílio das Nações Unidas, após um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“O reino da Arábia Saudita quer fazer todo o possível para reduzir a gravidade das hostilidades. Como sabem, todas as guerras terminam com o diálogo e a mesa de negociações. Mas, claro, isto deve ser feito com auxílio das Nações Unidas e com respeito pelo direito internacional”, disse o ministro, citado pela agência estatal “Ukrinform”.

Em entrevista coletiva ao lado do chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, e Andriy Yermak, chefe do gabinete da presidência ucraniana, o chefe da diplomacia saudita descreveu as conversas com Zelensky como “muito frutíferas, nas quais, além de abordarem várias áreas de cooperação, discutiram os problemas decorrentes da guerra e as formas de resolvê-la.

Segundo o príncipe, o lado saudita leu as ideias expostas na iniciativa de paz de Zelensky, as quais ele disse esperar que “se tornem a base para um futuro acordo”.

“Obrigado por apoiar a paz na Ucrânia, a nossa soberania e integridade territorial. Isto é muito importante para nós e para a nossa sociedade”, escreveu Zelensky em mensagem no Telegram na qual relatou o seu encontro com o chefe da diplomacia saudita.

Zelensky frisou que esta foi a primeira visita oficial do chanceler saudita à Ucrânia desde o estabelecimento de relações diplomáticas em abril de 1993 e expressou a esperança de que seja “um novo impulso para intensificar ainda mais” o diálogo “mutuamente benéfico”.

Durante a conferência de imprensa, Yermak relatou que os dois países concordaram em aprofundar a cooperação “em todas as áreas essenciais, incluindo investimento e energia”, além de discutirem a participação da Arábia Saudita na “iniciativa dos cereais”, o apoio à fórmula de paz e a luta contra os ataques com drones iranianos.

Kuleba, pela sua parte, expressou o “maior empenho” da Ucrânia no desenvolvimento de relações com a Arábia Saudita em todos os níveis.