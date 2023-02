Arthur Lira é reeleito presidente da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi reeleito para o cargo nesta quarta-feira (1º), derrotando Chico Alencar (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS). O novo mandato dele à frente da Casa vai até o fim de 2024.

A vitória do presidente da Câmara foi uma das mais expressivas da história, com 464 votos. Ao menos 20 partidos apoiaram a candidatura de Lira, como as principais bancadas da Casa, PT e PL, que votaram em peso pela reeleição. O segundo colocado, Chico Alencar, obteve 21 votos. Cinco deputados votaram em branco.

Lira já prometeu que o novo mandato na Presidência da Câmara dele será de “muito trabalho, dedicação, franqueza, previsibilidade e diálogo para a construção de maiorias”. Segundo ele, um dos focos será a reforma tributária.

“A gente vai ter que abrir muito rapidamente a discussão da reforma tributária. Ela precisa transitar uns dois meses e meio pelo menos na Câmara para que deputados novos, entes públicos empresários que gerem emprego e revisitem esse tema”, disse o presidente da Câmara, em entrevista a jornalistas na terça-feira (31).