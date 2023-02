As melhores palavras

O canto dos jogadores do Flamengo incendiou os corações dos jogadores do Al Hilal ontem, na disputa da vaga para a final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Vou explicar.

Quando da conquista da Libertadores do ano passado, no vestiário, um Diretor de Futebol do Rubro-Negro puxou a rima: “Real Madrid, pode esperar: a sua hora vai chegar!”, fazendo alusão ao confronto entre as duas equipes no Mundial. Ontem, antes da partida que valia vaga para a final, o técnico do Al Hilal exibiu o vídeo para seus jogadores, dizendo: “Estão vendo? Eles não respeitam vocês. Acreditam que já estão na final! Pensam que já ganharam da gente. Como responderão a isto?”, finalizou. O sentimento de revolta pelo menosprezo dos flamenguistas botou fogo no time e elevou o moral da equipe, e eles ganharam o jogo.

Claro que o Al Hilal não ganhou só por isso, mas o aspecto motivacional foi fundamental para o feito. O que valeu para equipe saudita vale para a vida. Nenhuma grande realização acontecerá sem que nosso estado de ânimo esteja altaneiro. Sim, eu sei que a vontade sozinha não realiza nada. Mas, sem ela, nada de notável será feito.

É preciso ânimo no trabalho, no casamento, na criação dos filhos, nos estudos, em tudo. É tão fundamental essa questão emocional que os grandes líderes militares, que comandaram exércitos memoráveis, tais como Alexandre, Gengis Khan, Henrique V etc., são lembrados mais pelas palavras que pelas batalhas que travaram. Os discursos que proferiram antes dos conflitos foram a força motriz de suas tropas, e elas venceram.

Lembro-me da última Copa do Mundo, só para ficar em futebol. No intervalo da partida contra a Argentina, na estreia da competição, o técnico da Arábia Saudita, que perdia o jogo por 1 a 0 até ali, falou com seus homens de uma maneira que até mesmo eu que assistia ao vídeo tive vontade de entrar em campo com eles para jogar. Suas palavras, seus gestos, a linguagem empregada, enfim, mudaram diametralmente o coração daqueles atletas e, no final do jogo, o placar: 2 a 1 para os sauditas.

Se é assim, se as palavras têm peso e podem afetar positiva ou negativamente alguém, que tal escolhermos as melhores palavras quando contatarmos uma pessoa? Que tal abençoarmos nossos filhos com palavras de estímulo e graça sobre suas vidas? É o convite que deixo a você, querido leitor! Bom dia!