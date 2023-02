Babymoon: tudo o que é preciso saber sobre a ‘Lua de Mel’ durante a gestação

Um formato de viagem que vem ganhando cada vez mais adeptos, a Babymoon, viagem dos sonhos antes do bebê nascer, é uma excelente oportunidade para conhecer novos lugares, aproveitar bons momentos e fortalecer os laços com o parceiro ou parceira, antes da chegada do bebê, que vai mudar completamente a rotina da futura família. Mães solo também costumam programar essa viagem acompanhadas dos amigos e familiares.

Para que tudo ocorra de maneira tranquila, é preciso tomar alguns cuidados com a saúde do bebê e da gestante. Antes de seguir com a viagem é importante estar com o pré-natal em dia e consultar o médico obstetra para saber se o momento é propício para viajar, de acordo com o estado de saúde atual.

Inclusive, a viagem pode ser uma forma de contribuir positivamente para o bem-estar na gravidez, segundo a coordenadora de pacotes da MaxMilhas, Ana Cruz. “Hoje, temos um conhecimento maior sobre o que é indicado ou não para as gestantes fazerem. Assim, caem também algumas crenças de limitações, sendo a viagem, no período certo e com orientações médicas, uma ótima oportunidade também para promover o bem-estar físico e mental da mulher, que está passando por inúmeras adaptações”, afirma.

Abaixo alguns cuidados que as futuras mamães devem tomar nas viagens em cada trimestre da gravidez e outras dúvidas comuns, segundo especialistas:

1º trimestre: As grávidas que querem viajar durante o primeiro trimestre de gestação precisam estar cientes de que, nessa fase, elas podem sentir mais náuseas, enjoos, além de apresentarem uma oscilação de humor maior. Por isso, e em todos os trimestres, é preciso escolher um local com infraestrutura adequada, alimentação equilibrada e passeios leves.

2º trimestre: O segundo trimestre costuma ser o melhor período para as grávidas viajarem. Nessa etapa da gravidez, a futura mamãe já não sente tantos sintomas incômodos e a barriga ainda não vai estar muito grande, dessa forma, não haverá muitos problemas para se locomover, por exemplo.

3º trimestre: Nessa fase a gravidez está mais avançada, o que pode trazer maiores dificuldades de locomover ou falta de ar, aumentam também as chances de entrar em trabalho de parto. Assim, é preciso estar com as consultas em dia e dar preferência a destinos mais próximos de casa ou onde terá o bebê.

A gravidez não ocorre da mesma forma em todas as mulheres — e algumas podem não apresentar muitos sintomas. De qualquer forma, em todos os trimestres de gestação, é preciso consultar um médico obstetra antes de viajar, além de ficar atenta aos sinais.

Dicas para uma babymoon tranquila

Além de todos os passos apresentados anteriormente, existem outras dicas para deixar a viagem das gestantes ainda mais tranquila, confira quais são elas:

Se for viajar de avião, escolha um assento perto da asa, pois nesse local a aeronave costuma ser mais estável, o que ajuda a evitar enjoos;

No caso de viagens longas, use meias de compressão e levante a cada duas horas, pelo menos, para andar pelo corredor do avião ou do ônibus;

Beba bastante água;

Use roupas confortáveis;

Flexione os pés durante o trajeto.

Em viagens de avião após a 27ª semana de gravidez, as companhias aéreas exigem que as gestantes apresentem um atestado médico para poderem embarcar. Já em relação às viagens de carro, não há nenhuma restrição prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).