Bairro Granville | Prefeito inaugura mais uma praça e área de lazer

Em continuidade com as entregas de obras de áreas de lazer em Rondonópolis. O prefeito José Carlos do Pátio inaugurou mais uma praça na noite desta quarta-feira (01) e desta vez, a população beneficiada foi da região do bairro Granville.

No evento estava o prefeito, vereadores, secretários, além de uma grande quantidade de moradores e entre eles a maioria jovens que aproveitaram o momento e já estrearam as quadras de esporte e demais área de lazer.

“Esta praça foi nomeada sendo Antônio Gonçalves Vicente, em homenagem a um conhecido professor de matemática que atuou no município, ele era conhecido pelo apelido Táti, foi um exemplo de liderança comunitária e contribuiu muito para a sociedade de Rondonópolis”, destacou o José Carlos do Pátio.

Ainda esta semana outras praças e áreas de lazer serão inauguradas em Rondonópolis pelo prefeito da cidade.