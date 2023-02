Bandeira, amor

Campos Neto arregou. Depois de sucessivos ataques do presidente Lula por conta da manutenção da taxa Selic no patamar de 13,75% ao ano, o presidente do Banco Central acenou a bandeira da paz ao Palácio do Planalto durante a entrevista que concedeu ontem ao Roda Vida, da TV Cultura.

A Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) é a chamada taxa base de juros da economia. Ela é utilizada pelo Conselho de Política Monetária (Copom) para perseguir a famosa meta de inflação. O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne anualmente para definir a inflação-alvo para o exercício financeiro. Atualmente, ela está em 3,25% ao ano, com margem de tolerância para cima ou para baixo de 1,5 ponto percentual. Com isto, a inflação anual máxima tolerada no Brasil é de 4,75% ao ano. No últimos doze meses, porém, a inflação acumulada é de 5,75%, acima da meta, portanto.

Além do saldo inflacionário acumulado, o Banco Central não viu ainda do governo Lula qualquer sinalização plausível para conter os gastos públicos e, por isso, manteve a taxa nas alturas. Criticado pelo presidente Lula, Campos Neto limitou-se a dizer que a meta de inflação não é determinada pelo BC e que compete ao órgão tão somente envidar os esforços necessários para alcançá-la.

No Roda Viva, Campos Neto sinalizou que gostaria de se encontrar com o presidente Lula e com toda equipe econômica para explicar, tecnicamente, o porquê de ter votado pela manutenção da Selic em 13,75% ao ano, e afirmou que criticar a independência do Banco Central não é a saída. Afirmou também ter sido um erro ter ido votar nas eleições com a camisa verde e amarelo e reconheceu o resultado das urnas. Lula entendeu a oferta de paz e a acatou. Durante evento em que se comemorava mais um aniversário do PT, não fez qualquer crítica ao Banco Central ou a Campos Neto. A coisa tende a se ajustar, acredita-se.

Enquanto isso, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se vê em aperto para distensionar a relação Lula-Campos Neto e ainda se vê às voltas com a tentativa do Presidente do BNDES, seu colega de partido Aloísio Mercadante, de tomar protagonismo na discussão sobre a reforma do arcabouço fiscal no país. Pobre Haddad, está sendo “pulado” dentro do próprio governo.

Bem, em se confirmando a trégua entre Lula e Campos Neto, poderemos assistir nos próximos dias a diminuição gradual da Taxa Selic. Se isto acontecer, uma excelente oportunidade de investimento financeiro surge. Isto eu conto em outra ocasião.