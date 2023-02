Bebê de 1 ano e 6 meses sobrevive a terremoto, mas mãe e irmãos morrem em desabamento

A menina síria Raghad Ismail, de apenas 18 meses de idade, foi resgatada dos escombros da casa onde morava depois que ela desabou no grande terremoto que causou devastação na Síria e na Turquia. Mas a maior parte da família da bebê, incluindo a mãe, não sobreviveu.

Aninhada nos braços de um agente de resgate, ela saiu ilesa das ruínas na cidade síria de Azaz, na madrugada desta segunda-feira (6). Um tio que cuidava dela disse que os dois irmãos morreram junto com a mãe, que estava grávida.

Ismail, de 18 meses, comeu um pedaço de pão sentada em almofadas no chão sob um cobertor no final do dia, com um aquecedor ajudando a protegê-la do frio do inverno.

“O pai está com a coluna quebrada, sua filha está bem. Sua esposa, grávida, sua filha de 5 anos e seu filho de 4 anos, todos morreram”, disse o tio, que se identificou como Abu Hussam, à Reuters.

Abu Hussam disse que outra família do prédio, com uma mãe e três filhos, foi resgatada.

A família de Ismail foi deslocada da cidade de Morek durante a guerra civil na Síria, que já dura 11 anos. Azaz, uma cidade perto da fronteira com a Turquia, é controlada pela oposição ao presidente sírio, Bashar al-Assad.

O terremoto matou cerca de 430 pessoas em áreas controladas por rebeldes na Síria e pelo menos 530 pessoas em partes controladas pelo governo do país, além de outras 1.600 na Turquia.